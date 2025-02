APERTURA DE EE. UU.: Los alcistas regresan a Wall Street tras los resultados de las grandes tecnológicas

Los beneficios de todo el sector regresan a Wall Street

El PIB de EE. UU. creció menos de lo esperado en el cuarto trimestre de 2024 Wall Street abre el jueves en verde, tras el informe de beneficios "suficientemente bueno" de las grandes empresas tecnológicas después de la sesión de ayer. Microsoft, IBM y Meta superaron o cumplieron en su mayoría las expectativas del mercado, lo que calmó un poco la preocupación sobre el futuro de la revolución tecnológica impulsada por EE. UU. Tesla de Elon Musk, a pesar de no haber cumplido con las apuestas de los analistas sobre métricas clave como los ingresos y el BPA, agrega valor a las declaraciones que aseguran un crecimiento en 2025. La atención de los inversores se dirigirá hoy a la conferencia de beneficios de Apple, que ayudará a dar forma a un panorama más amplio para las perspectivas de las grandes tecnológicas estadounidenses. El Nasdaq sube un 0,7%, el S&P500 suma un 0,4%, el Russell 2000 rebota un 1,25% y el DJIA gana un 0,18%. El PIB real de EE. UU. tuvo un rendimiento inferior en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior, creciendo a una tasa anual del 2,3% (anteriormente: 3,1%). El aumento del gasto de consumo y del gobierno se ha visto compensado por la disminución de las exportaciones y la inversión. La conferencia de prensa de la Fed de ayer subrayó la estrategia de "esperar y ver", ya que Jerome Powell afirmó en numerosas ocasiones que no hay prisa por reducir aún más las tasas de interés, deteniendo así el ciclo de flexibilización. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Retorno visible de los beneficios de todo el sector en Wall Street. Fuente: xStation US100 (D1) El Nasdaq 100, representado por el contrato US100, rebota de forma constante tras la venta masiva impulsada por DeepSeek el lunes. El precio se mantiene en el medio de la zona de consolidación actual, de la que podría resultar aún más difícil escapar dada la actual perturbación del sentimiento en el sector de las grandes tecnológicas. Sin embargo, los sólidos resultados del cuarto trimestre de las grandes capitalizaciones de ayer mantienen el índice en verde. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Las acciones de American Airlines (AAL.US) bajaron un 0,75% debido al choque en el aire del avión de pasajeros de la aerolínea con el helicóptero militar a primera hora del día. El avión transportaba patinadores artísticos con sus familias y entrenadores, mientras que el helicóptero era operado por tres soldados del ejército estadounidense en una misión de entrenamiento. Ya se han confirmado 13 bajas.

Arista Network (ANET.US) sube un 5,7% hoy gracias a las señales positivas de inversión en IA de Meta y Microsoft, junto con los sólidos resultados de Celestica, lo que impulsa las expectativas de demanda. Los analistas creen que esto podría aliviar las preocupaciones sobre el gasto en redes de IA y potencialmente elevar el objetivo de ventas de Arista para 2025 por encima de los 8.000 millones de dólares. La compañía tiene previsto informar sus resultados del cuarto trimestre el 18 de febrero.

Las acciones de Cargo Therapeutics se desploman un enorme 76% después de que la compañía detuviera su ensayo de Fase 2 Firi-cel, redujera su plantilla y evaluara opciones estratégicas. Varias instituciones rebajaron sus recomendaciones comerciales y recortaron los precios objetivo, con preocupaciones sobre la cartera de productos de la compañía y la falta de catalizadores a corto plazo.

Las acciones de Coursera (COUR.US) bajaron un 11% después de anunciar la jubilación del director ejecutivo Jeff Maggioncalda, y Greg Hart se hará cargo. Los analistas se sorprendieron por el momento, pero consideran que la transición está bien planificada y destacan las sólidas credenciales de Hart.

Las acciones de Lam Research (LAMR.US ) suben un 5,2% después de emitir un pronóstico más fuerte de lo esperado, impulsado por las actualizaciones de NAND, la utilización de DRAM y el impulso del empaquetado avanzado. Los analistas ven a la compañía bien posicionada para el crecimiento, citando su liderazgo en deposición y grabado, así como la confianza en la demanda de la industria a largo plazo.

Las acciones de Microsoft (MSFT.US) cayeron casi un 5% debido a los comentarios de que el crecimiento del negocio de computación en la nube seguirá siendo lento en el primer trimestre de 2025 debido a la falta de centros de datos necesarios para satisfacer la demanda de sus soluciones de inteligencia artificial.

Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron casi un 4% a pesar de no cumplir con las expectativas de ingresos y beneficios del cuarto trimestre, ya que la compañía prometió volver al crecimiento en 2025. Los inversores se centraron en el anuncio del CEO Elon Musk sobre el lanzamiento de FSD pagado y sin supervisión en Austin en junio, con un lanzamiento completo en EE. UU. esperado para 2025. Sin embargo, los analistas señalaron preocupaciones por la disminución de los ingresos de automóviles, la caída de la producción y la falta de claridad sobre los objetivos de crecimiento de Tesla para 2025.

Las acciones de United Parcel Services (UPS.US) cayeron un 15% después de que la compañía proyectara ingresos para 2025 de $ 89 mil millones, muy por debajo de las expectativas de los analistas de $ 94,9 mil millones. La debilitada demanda de paquetes, el cambio en las preferencias de los clientes y un importante acuerdo de reducción de volumen con su mayor cliente contribuyeron a las perspectivas decepcionantes.

