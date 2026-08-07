APERTURA DE EE. UU.: Rebote moderado ante un mercado laboral débil

Los datos extremadamente atípicos del mercado laboral eclipsaron brevemente los acontecimientos en el golfo Pérsico y la temporada de resultados. Una importante decepción, en forma de una caída de las nóminas no agrícolas (NFP), presionó al dólar a la baja y ayudó a impulsar un modesto rebote de los principales índices. El Nasdaq 100 y el S&P 500 limitan sus alzas a alrededor del 0,5%.

La caída de las NFP y una fuerte desaceleración del crecimiento salarial (cerca del 0% mensual) modifican significativamente las expectativas del mercado sobre la política monetaria de la Fed, respaldando las valoraciones bursátiles pese a los problemas del mercado laboral. Los precios del oro también están subiendo.

La preocupación del mercado de renta variable se ha trasladado claramente al mercado de bonos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se están disparando y el mercado cuestiona cada vez más la credibilidad de la Fed, una prueba importante para el nuevo presidente de la institución tan poco tiempo después de su nominación.

La situación en el golfo Pérsico sigue siendo ambigua. El intercambio de fuego se ha detenido temporalmente e Irán estaría negociando con Omán un acuerdo que normalizaría parcialmente el tránsito a través del estrecho.

Movimientos del Nasdaq 100

Los movimientos de hoy en el índice tecnológico se concentran en las compañías SaaS y determinados fabricantes de semiconductores. Esto es consecuencia de la temporada de resultados, que está poniendo seriamente en duda los argumentos detrás de la narrativa del “apocalipsis SaaS”. Las compañías de mayor tamaño se mueven en dirección opuesta, principalmente los fabricantes de semiconductores y los minoristas. Estos últimos podrían verse sometidos a una potencial presión por la caída de sus beneficios.

Noticias corporativas

Atlassian Corp: El proveedor de software empresarial disipa las preocupaciones relacionadas con la IA y el SaaS, tras registrar un crecimiento excepcional en el segundo trimestre de 2026. La acción sube más de un 30% en la apertura de Estados Unidos. La compañía superó claramente las expectativas en todas las categorías, destacando un crecimiento de las cuentas por cobrar de alrededor del 40%.

El proveedor de software empresarial disipa las preocupaciones relacionadas con la IA y el SaaS, tras registrar un crecimiento excepcional en el segundo trimestre de 2026. La acción sube más de un 30% en la apertura de Estados Unidos. La compañía superó claramente las expectativas en todas las categorías, destacando un crecimiento de las cuentas por cobrar de alrededor del 40%. Cloudflare: La compañía centrada en ciberseguridad reduce las preocupaciones sobre una posible compresión de márgenes con sus resultados del segundo trimestre de 2026. Las expectativas de ingresos y beneficios fueron superadas en alrededor de un 5%, aunque las previsiones de la dirección fueron el principal foco de atención. Impulsados por la demanda de soluciones en la nube, se espera que los ingresos a cierre de año superen los 2.860 millones de dólares. La acción sube alrededor de un 15%.

La compañía centrada en ciberseguridad reduce las preocupaciones sobre una posible compresión de márgenes con sus resultados del segundo trimestre de 2026. Las expectativas de ingresos y beneficios fueron superadas en alrededor de un 5%, aunque las previsiones de la dirección fueron el principal foco de atención. Impulsados por la demanda de soluciones en la nube, se espera que los ingresos a cierre de año superen los 2.860 millones de dólares. La acción sube alrededor de un 15%. Airbnb: El operador de la plataforma de alquileres de corto plazo presentó resultados del segundo trimestre de 2026 que mostraron un crecimiento de los ingresos del 17%, muy por encima de las expectativas. La acción sube alrededor de un 8%.

El operador de la plataforma de alquileres de corto plazo presentó resultados del segundo trimestre de 2026 que mostraron un crecimiento de los ingresos del 17%, muy por encima de las expectativas. La acción sube alrededor de un 8%. Hertz: La compañía de alquiler de vehículos continúa su rally tras los resultados del segundo trimestre. Como esperaban algunos analistas, el Mundial resultó ser un punto de inflexión y la empresa sorprendió con un BPA casi dos veces mejor de lo que esperaba el mercado. No obstante, cabe señalar que el BPA sigue siendo negativo, lo que implica un resultado negativo. La acción sube alrededor de un 30%.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (D1)

El precio ha roto al alza la tendencia bajista mientras defendía las EMA de 100 y 200 periodos. La demanda ha recuperado claramente y de forma bastante abrupta la iniciativa, aunque podría pasar algún tiempo antes de que comience otro movimiento alcista sostenido. El RSI respalda esta visión, tras haberse normalizado con la misma rapidez después de caer hasta mínimos históricos. El límite superior de la anterior tendencia bajista podría actuar ahora como soporte, al igual que la EMA de 100 periodos. Por el momento, el principal desafío para los compradores será superar el nivel de aproximadamente 30.000 puntos y continuar avanzando hacia los 31.000-32.000 puntos. Fuente: xStation 5

Datos macroeconómicos

Los datos clave de la sesión del viernes fueron las cifras de NFP de julio.

Las NFP se situaron en -23.000 frente a unas expectativas de alrededor de 80.000. Ninguno de los principales bancos de inversión o centros de análisis publicó una previsión acertada. Dado que este fenómeno ha comenzado a repetirse en los últimos meses, surgen cada vez más dudas sobre la calidad de los datos y el verdadero estado del mercado laboral estadounidense. Las revisiones negativas de los meses anteriores no mejoran las perspectivas.