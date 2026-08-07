  
09:05 · 7 de agosto de 2026

⚠️ Dato NFP EN VIVO

Emanoelle Santos
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Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce cómo se comportan los principales instrumentos con el dato en tiempo real.

 

Emanoelle Santos

Analista de Mercados

Economista egresada de la Universidad Federal de Pará, con maestría en Economía y especialización en Macroeconomía, Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos. Ha trabajado como investigadora en mercados financieros y como analista económica y financiera para pymes. Actualmente es analista de mercados internacionales en XTB Latinoamérica, donde realiza análisis técnicos y fundamentales de los principales activos financieros.

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