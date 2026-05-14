Apertura de Mercado en EE.UU.: Acciones de Cisco se Disparan y los Mercados Abren al Alza

- Los mercados estadounidenses abren al alza impulsados por la cumbre entre Trump y Xi Jinping y el fuerte desempeño del sector tecnológico.
- Cisco lidera las ganancias tras sólidos resultados y fuerte crecimiento en infraestructura de IA.
- El mercado mantiene un fuerte apetito por compañías relacionadas con semiconductores e inteligencia artificial, mientras Nvidia continúa siendo el principal foco de atención.
- Los mercados estadounidenses abren al alza impulsados por la cumbre entre Trump y Xi Jinping y el fuerte desempeño del sector tecnológico.
- Cisco lidera las ganancias tras sólidos resultados y fuerte crecimiento en infraestructura de IA.
- El mercado mantiene un fuerte apetito por compañías relacionadas con semiconductores e inteligencia artificial, mientras Nvidia continúa siendo el principal foco de atención.
Los futuros del S&P 500 suben 0,3%, los futuros del Nasdaq 100 avanzan 0,2% y los futuros del Dow Jones ganan un sólido 0,8%, con el Dow encaminándose a recuperar la importante barrera psicológica de los 50.000 puntos. Los principales impulsores de las ganancias son una combinación de los sólidos resultados de Cisco, el exitoso debut bursátil del fabricante de chips de IA Cerebras y señales positivas provenientes del primer día de la cumbre entre Trump y Xi Jinping en Beijing. Los mercados europeos también avanzan: el DAX alemán sube 1,3%, aunque varias bolsas europeas permanecen cerradas por feriado. El principal factor que impulsa el sentimiento hoy es la cumbre Trump-Xi en Beijing, un evento de importancia histórica, según describió Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien forma parte de la delegación. Xi Jinping declaró ante los CEOs presentes, incluidos Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang, que “la puerta de China hacia el mundo solo se abrirá aún más”. El mercado reaccionó con entusiasmo tras un reporte de Reuters indicando que Estados Unidos daría luz verde a la venta de chips Nvidia H200 a cerca de 10 compañías chinas. Aunque el Departamento del Tesoro tomó distancia de esta información, el mercado recibió la noticia de forma muy positiva. mAmbos países también acordaron que el Estrecho de Ormuz debe mantenerse abierto, mientras China expresó interés en comprar mayores cantidades de petróleo estadounidense, una señal relevante para el mercado de commodities.
A nivel sectorial, la tecnología domina claramente el mercado, especialmente los semiconductores, donde el índice SOX ha superado ampliamente al mercado general desde mayo de 2025. Nvidia sube 2,4%, TSMC avanza 1,0% y Broadcom gana 1,3%, mientras todo el ecosistema de infraestructura de inteligencia artificial mantiene fuerte demanda. Las compañías de medios muestran el peor desempeño, con Google/Alphabet cayendo 0,9%, junto a algunas empresas del sector salud como Doximity, que registra una fuerte caída. La plata retrocede 2,56%, presionando al segmento de metales preciosos, mientras el petróleo WTI sube 0,8% hasta USD 101,78. La energía continúa siendo una pieza volátil dentro del panorama inflacionario.
Fuente: xStation5
Información corporativa
- Cisco (CSCO, +16–18%) es indudablemente la gran estrella de la jornada. La compañía reportó ingresos récord por USD 15,8 mil millones en el tercer trimestre fiscal de 2026 (+12% interanual), superando el consenso del mercado, mientras que el BPA alcanzó USD 1,06 frente a expectativas de USD 1,04. El principal catalizador es el aumento superior al 50% en órdenes relacionadas con infraestructura de IA. Cisco ahora espera USD 9 mil millones en órdenes de IA para todo el año fiscal 2026. La empresa anunció un programa de reestructuración cercano a USD 1.000 millones, mediante el cual despedirá a casi 4.000 empleados, aproximadamente el 5% de su fuerza laboral, enfocando recursos en óptica, ciberseguridad e inteligencia artificial. Barclays considera que aún es “demasiado temprano” para vender acciones de semiconductores, y los resultados de Cisco respaldan la visión de que el superciclo de infraestructura de IA sigue vigente.
Las acciones de Cisco se disparan hoy, impulsando el precio hacia nuevos máximos históricos. Fuente: xStation5
- Nvidia (NVDA, +2,4%) avanza tras reportes de Reuters indicando que Estados Unidos autorizó la venta de chips H200 a China. Además, el CEO Jensen Huang acompañó personalmente a Trump en Beijing, lo que el mercado interpreta como una señal de apertura de uno de los mercados potenciales más importantes para la compañía. La volatilidad implícita del SPX sugiere que los resultados de Nvidia, programados para el 21 de mayo, continúan siendo el mayor “event risk” del calendario, incluso más relevante para el mercado que la propia cumbre Trump-Xi.
- Cerebras Systems (CBRS) debutó en el Nasdaq tras recaudar USD 5,55 mil millones en una oferta pública inicial (IPO) valorada en USD 185 por acción, por encima del rango previamente ajustado. La demanda fue 20 veces superior a la oferta, convirtiéndose en el IPO más grande de 2026. La compañía, fabricante de chips para inferencia de IA, tiene entre sus clientes a Amazon y OpenAI, y la operación está impulsando a todo el sector.
- Doximity (DOCS, -21–23%) registra una de las mayores caídas del día. La plataforma digital para médicos decepcionó con sus proyecciones para el trimestre actual y para el año completo, mientras que el BPA del cuarto trimestre alcanzó USD 0,26 frente a expectativas de USD 0,28.
- StubHub (STUB, +14–16%) debuta en el mercado con sólidos resultados. Los ingresos del primer trimestre alcanzaron USD 446 millones frente a expectativas de USD 432 millones, mientras que el EBITDA de USD 72,1 millones superó el consenso de USD 65,1 millones. La compañía también confirmó sus proyecciones para el año completo.
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