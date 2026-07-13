Apertura de Mercado en EE.UU.: el capital vuelve a abandonar las acciones vinculadas a memorias. Wall Street abre bajo presión

- La renovada escalada entre Estados Unidos e Irán vuelve a presionar a Wall Street, mientras el petróleo supera ganancias del 3% por los riesgos sobre el estrecho de Ormuz.
- Las acciones relacionadas con memorias y semiconductores lideran las caídas, mientras el mercado reevalúa las elevadas valoraciones del sector de inteligencia artificial tras el debut de SK Hynix.
- Los inversionistas mantienen la cautela antes de la publicación del IPC de Estados Unidos, que podría reforzar las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal.
- La renovada escalada entre Estados Unidos e Irán vuelve a presionar a Wall Street, mientras el petróleo supera ganancias del 3% por los riesgos sobre el estrecho de Ormuz.
- Las acciones relacionadas con memorias y semiconductores lideran las caídas, mientras el mercado reevalúa las elevadas valoraciones del sector de inteligencia artificial tras el debut de SK Hynix.
- Los inversionistas mantienen la cautela antes de la publicación del IPC de Estados Unidos, que podría reforzar las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal.
Los futuros de Wall Street anticipan una apertura bajista para el mercado al contado, aunque las caídas previstas son moderadas en comparación con las registradas en Asia y Europa.
Los futuros del S&P 500 (US500) retroceden alrededor de un 0,3%, mientras que los del Nasdaq 100 (US100) caen hasta un 1%. Por su parte, el Dow Jones (US30) se mantiene prácticamente estable cerca de sus niveles de referencia.
La principal fuente de presión proviene de la renovada escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, después de nuevos intercambios de ataques durante el fin de semana y del anuncio de Teherán de que el estrecho permanecerá "cerrado" hasta nuevo aviso.
En respuesta, Estados Unidos lanzó ataques contra más de 140 objetivos en Irán, incluyendo el primer uso de drones navales de combate, mientras que Irán atacó bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Jordania, Omán y Catar.
El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos asumirá el control de la seguridad en el estrecho y espera recibir una compensación económica por ello, reforzando así la permanencia de la presencia militar estadounidense en la región.
El Brent y el WTI avanzan más de un 3% al inicio de la sesión, recuperándose desde los mínimos intradía, mientras el tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz se ha reducido significativamente en los últimos días.
La presión sobre el mercado también aumenta debido a la reevaluación del denominado trade de inteligencia artificial (IA) tras el enorme, pero extremadamente volátil, debut de SK Hynix en el Nasdaq el pasado viernes.
Los sectores de energía y materias primas lideran las ganancias, favorecidos por el aumento de los precios del petróleo, mientras que las compañías de tecnología y semiconductores registran el peor desempeño, afectadas por una nueva ola de ventas en las acciones relacionadas con memorias y chips para IA.
Los metales preciosos retroceden. Tanto el oro como la plata caen, un comportamiento inusual considerando las actuales tensiones geopolíticas, lo que sugiere que los inversionistas temen que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo tras la publicación del IPC prevista para mañana.
Noticias corporativas
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SK Hynix (SKHY): Los ADR de la compañía en Estados Unidos retroceden entre un 8% y un 10% tras su debut del viernes en el Nasdaq, cuando las acciones llegaron a subir cerca de un 13%. Paralelamente, la acción en Seúl se desplomó más de un 15%, registrando la peor sesión de su historia, mientras los inversionistas tomaban ganancias tras un año de fuertes alzas impulsadas por el auge de las memorias HBM para inteligencia artificial.
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Sector de memorias y semiconductores: El Roundhill Memory (DRAM) ETF cae hasta un 9%. SanDisk pierde un 5,5%, mientras que Western Digital y Micron Technology retroceden alrededor de un 5% cada una. Por su parte, el iShares Semiconductor ETF (SOXX) baja un 2%, arrastrado parcialmente por Intel (-2,5%) y AMD (-2%). El mercado vuelve a poner a prueba las valoraciones de las compañías vinculadas a la IA tras un prolongado período de entusiasmo.
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TSMC: El gigante taiwanés de fabricación de chips por contrato informó un crecimiento del 68% interanual en sus ingresos de junio, superando el límite superior de las previsiones del mercado. Los resultados confirman que la demanda por capacidad de producción relacionada con la IA continúa siendo sólida. Sus acciones avanzan un 1%, pese al débil sentimiento general del sector.
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CCC Intelligent Solutions: Las acciones suben un 2% tras un informe de Bloomberg que señala que Elliott Investment Management había acumulado una participación relevante en la compañía incluso antes del inicio de las conversaciones sobre una posible venta.
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MGM Resorts: Las acciones avanzan más de un 2% luego de que The Wall Street Journal informara que la compañía mantiene conversaciones privadas con Barry Diller, a quien People Inc. ya había presentado anteriormente una oferta para adquirir el grupo hotelero y de casinos durante junio.
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Compañías energéticas: Valero, ConocoPhillips, APA Corporation, ExxonMobil y Chevron registran avances de entre 1% y 2%, impulsadas por el fuerte repunte del petróleo tras los ataques del fin de semana en la región del Golfo Pérsico.
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