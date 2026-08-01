SpaceX: El mercado exige resultados ante su elevada valoración

¿Por qué SpaceX está teniendo un bajo rendimiento en bolsa?

El bajo rendimiento reciente de SpaceX en el mercado no se debe a que sus cohetes o los satélites de Starlink hayan dejado de funcionar. Por el contrario, la compañía está siendo víctima de una combinación de altas valoraciones y dinámicas de oferta brutales que están impulsando sistemáticamente el precio de sus acciones a la baja.

De acuerdo con el folleto de su reciente salida a bolsa, tras la presentación de los resultados del segundo trimestre comenzará una serie de liberaciones de acciones (lock-up). El mercado espera que el 6 de agosto se libere el 20% de las acciones, seguido de varios tramos adicionales de aproximadamente el 7% cada uno, y un gran bloque después del tercer trimestre. Esta oleada de ventas por parte de inversores internos (insiders) diluirá el capital flotante, ejerciendo una fuerte presión bajista sobre el precio de la acción, creando lo que se define como un "muro de oferta".

Este exceso de oferta choca con una valoración extrema en el mercado: la empresa cotiza con un ratio PER futuro (Forward P/E) superior a 300, fundamentado principalmente en las altas expectativas generadas por la Inteligencia Artificial. Sin embargo, en el presente, SpaceX reporta pérdidas multimillonarias y necesita financiarse de manera agresiva para continuar desarrollando su infraestructura. Tras protagonizar la mayor OPV (Oferta Pública de Venta) de la historia y alcanzar fugazmente una capitalización de mercado superior a los 2 billones de dólares (ingresando al Nasdaq-100), SpaceX se ha convertido en un claro ejemplo de pérdida de impulso (momentum).



Fuente: Bloomberg Intelligence

¿Qué podemos esperar del informe del martes?

El martes marcará un hito para SpaceX, ya que publicará sus primeros resultados como empresa pública. Los inversores estarán atentos para comprobar si el crecimiento de sus ingresos realmente sigue el ritmo de la narrativa de "IA + Espacio" que justifica su colosal valoración.

Starlink (Conectividad) sigue siendo el núcleo del negocio. Actualmente, este segmento representa alrededor del 60% de los ingresos totales de la compañía y se espera que sea la única división que reporte un sólido crecimiento superior al 30% junto con un resultado operativo positivo.

El segmento de Inteligencia Artificial (xAI), por su parte, mostrará apenas el comienzo de una trayectoria de crecimiento extremo. Las proyecciones para este año apuntan a un crecimiento interanual del +433%, seguido de un +150% adicional en 2027. Según los modelos, estos pronósticos situarían sus ingresos por encima de los que actualmente registran Anthropic u OpenAI.

No obstante, el consenso del mercado indica que, a pesar de estas ventas "astronómicas", el beneficio neto y el Beneficio Por Acción (BPA/EPS) seguirán en números rojos. Tanto xAI como el segmento Espacial (Space) están quemando miles de millones de dólares en Investigación y Desarrollo. Esto supondrá una prueba clave para la paciencia de los inversores respecto a la estrategia de Elon Musk de "escalar primero, obtener beneficios después".



Fuente: Bloomberg terminal

Expectativas del mercado

Ante la publicación del informe, el mercado de opciones ya está descontando un movimiento de casi el 13% en el precio de la acción. Todas las miradas estarán puestas en la capacidad del segmento de Conectividad para consolidar su rentabilidad, así como en las enormes expectativas depositadas en los avances de la división de Inteligencia Artificial.