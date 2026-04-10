Apertura de mercado en EE.UU.: el mercado se calma antes de la temporada de resultados

La última sesión de una semana turbulenta en Wall Street comienza con un sentimiento de calma y optimismo cauteloso. Desde el mínimo local del 31 de marzo, los principales índices estadounidenses han recuperado alrededor de un 9%, regresando a niveles previos al inicio de la guerra en Irán, a pesar de la falta de perspectivas sólidas de paz en la región.

Hoy, la mayoría de los futuros sobre índices principales se mantienen cerca de los niveles de apertura, limitando las subidas a aproximadamente 0,2%.

A pesar de que los precios del petróleo se mantienen cerca de los 100 USD por barril, el mercado parece estar desplazando nuevamente su atención hacia el sector tecnológico y la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, la próxima semana marca el inicio oficial de una nueva temporada de resultados corporativos. El sector financiero será el primero en reportar, con resultados de Goldman Sachs y FB Financial programados para el lunes.

Datos macroeconómicos

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó los datos de inflación de EE. UU. (marzo). En línea con las expectativas del mercado, el crecimiento de precios se aceleró de forma notable en medio del conflicto con Irán, aunque el dato final quedó ligeramente por debajo del consenso.

También se observa una diferencia clara entre la inflación general y la subyacente, lo que indica qué categorías de consumo son las principales responsables del aumento de precios.

Inflación IPC (a/a): 3,3% (esperado: 3,4%; previo: 2,4%)

Inflación IPC subyacente (a/a): 2,6% (esperado: 2,7%; previo: 2,5%)

US100 (D1)



El gráfico muestra un rápido y decisivo retorno del control comprador tras el rebote desde el nivel de 23.000 puntos. Las medias móviles EMA están retomando un sesgo alcista, y el MACD envía una señal claramente positiva. El escenario base parece ser un test de los 26.000 puntos, aunque los compradores deben prestar atención a un RSI en aumento. Fuente: xStation5

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