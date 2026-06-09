¿Doble suelo en Bitcoin?

La semana pasada, bitcoin registró su mayor caída semanal desde el colapso de FTX en 2022, los ETFs de BTC acumularon 13 sesiones consecutivas de salidas, mientras que la expectativa de recortes de la Fed se invirtió hacia posibles alzas de tasas. El activo cotiza hoy un 50% por debajo de su máximo histórico, en ese contexto, el gráfico diario está dibujando algo que llama la atención: la misma estructura que marcó el suelo de enero de 2026.

La semana que recordó al colapso de FTX

El deslizamiento de bitcoin por debajo de US$60.000 el viernes pasado completó una caída semanal del 16%, la más pronunciada desde que el colapso de la exchange FTX desencadenó una baja del 23% en noviembre de 2022. La diferencia es que esta vez no hubo un evento de crédito que lo explicara, lo que es precisamente lo que preocupa a los mercados, una caída de esta magnitud sin catalizador estructural obvio sugiere que las condiciones de son más frágiles de lo que parecían. El token tocó niveles no vistos desde octubre de 2024 y ahora acumula una caída del 50.6% desde el máximo histórico de US$126.000.

Las salidas de los ETFs de bitcoin listados en EE.UU. alcanzaron US$5.500 millones en 13 sesiones consecutivas, reduciendo el AUM desde máximos. Las expectativas de política monetaria giraron de recortes hacia la posibilidad de alzas después del NFP de mayo, lo que presiona activos especulativos. La venta de 32 BTC por parte de Strategy dañó la narrativa de que la empresa nunca liquida posiciones, aunque la empresa intentó estabilizar el sentimiento comprando 1.550 BTC el lunes por US$101 millones. Y bitcoin perdió la correlación positiva con las acciones estadounidenses, con capital rotando hacia inteligencia artificial y tecnología en lugar de regresar al cripto cuando los índices rebotan.

El gráfico diario y el patrón en formación

El gráfico D1 muestra a bitcoin desarrollando una estructura ABC que el mercado está leyendo como un potencial doble suelo. Desde el máximo de octubre de 2025, la primera onda bajista llevó el precio al soporte de US$60.279 en enero de 2026, donde marcó el punto A. Desde ahí rebotó hasta la zona de US$81.354, que actúa como el cuello de la estructura, y ahora completa una segunda onda descendente que vuelve a testear ese mismo soporte en el punto C. Los dos círculos marcados en el gráfico señalan el primer toque del soporte en enero y el toque actual.

Fuente: xStation5.

Los indicadores del D1 mantienen sesgo bajista. La SMA(200) y la SMA(50) están ambas significativamente por encima del precio, operando como resistencias dinámicas de largo plazo. El MACD diario registraun histograma negativo y sin señal de cruce alcista. El RSI se aproxima a la zona de sobreventa por debajo de 30 sin haberla alcanzado todavía, si el precio vuelve a testear el soporte con un RSI más bajo, podría generar una divergencia alcista que refuerce la lectura del patrón.

La validación o invalidación del doble suelo depende de dos niveles, porque el soporte en US$60.279 debe sostenerse para que el patrón siga activo. Si cede con cierre diario, el siguiente nivel relevante visible en el gráfico se ubica en US$44.415, que correspondería a una extensión significativa del movimiento. Para que el patrón quede confirmado en términos técnicos clásicos, el precio debe superar el cuello de la estructura en US$81.354. Hasta ese momento, la estructura es un patrón en formación, no una señal operativa.

La lectura del gráfico horario

El gráfico H1 muestra a bitcoin en US$61.797, con la SMA(50) y la SMA(200) operando como resistencias dinámicas sobre el precio. El punto C del patrón se marcó en el H1 en torno a US$59.000-60.000 y el precio ha rebotado desde ahí, aunque el impulso es todavía débil, el MACD horario registra histograma negativo, lo que indica que el momentum de corto plazo sigue siendo bajista aunque con menor aceleración que en el máximo de la caída. El RSI no está en sobreventa.

Los niveles Fibonacci visibles en el gráfico ubican la resistencia inmediata en el 61.8% de la corrección en US$62.115, seguida de US$64.157 y US$67.258, el soporte más cercano está en US$61.295 y el nivel crítico del patrón en US$60.279, que corresponde al Fibonacci 100%. Un cierre horario sostenido por encima de la SMA(50) en US$62.743 sería la primera señal técnica de posible cambio de momentum en el corto plazo.

Fuente: xStation5.