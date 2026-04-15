Apertura de mercado en EE.UU.: El mercado se mantiene cerca de los máximos.

- Wall Street muestra baja volatilidad, con índices operando en rangos estrechos tras el rally reciente.
- Resultados bancarios sólidos, pero con presión en márgenes, lo que genera dudas sobre el ciclo.
- Atención en datos macro y señales de la Fed, mientras el mercado evalúa próximos catalizadores.
- Wall Street muestra baja volatilidad, con índices operando en rangos estrechos tras el rally reciente.
- Resultados bancarios sólidos, pero con presión en márgenes, lo que genera dudas sobre el ciclo.
- Atención en datos macro y señales de la Fed, mientras el mercado evalúa próximos catalizadores.
La apertura del mercado estadounidense llega con baja volatilidad y un rango de negociación limitado, reflejando una pérdida de impulso por parte de los compradores tras el fuerte avance reciente. Luego de una subida cercana al 12% desde los mínimos, los inversionistas muestran cautela a la hora de impulsar nuevos máximos.
Los futuros de los principales índices, como el S&P 500 y el Nasdaq 100, se mueven en un rango estrecho cercano al 0,2%, lo que confirma un mercado en fase de consolidación más que de tendencia clara.
Temporada de resultados: señales mixtas
La temporada de resultados continúa avanzando, especialmente con cifras del sector financiero. En general, bancos y firmas de inversión han logrado superar expectativas en ingresos y beneficios.
Sin embargo, un elemento clave genera preocupación: los márgenes de interés neto muestran debilidad en varios casos. Esto abre el debate sobre si se trata de una desaceleración puntual o del inicio de un deterioro más estructural en el negocio bancario.
A pesar de estas dudas, el mercado encuentra cierto soporte en declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que la paz en el Golfo Pérsico “es solo cuestión de tiempo”, lo que contribuye a sostener el apetito por riesgo.
Datos macroeconómicos en foco
En el frente macro, el índice Empire State de Nueva York sorprendió al alza, ubicándose en 11, muy por encima del -0,5 esperado y del -0,2 previo, lo que sugiere una mejora en la actividad manufacturera regional.
Durante la jornada, los inversionistas estarán atentos a:
- Inventarios semanales de crudo y destilados
- Publicación del Beige Book de la Fed
- Datos de flujos TIC
- Declaraciones de la miembro de la Fed, Michelle Bowman
Fuente: xStation5
El Nasdaq 100 se mantiene cerca de una zona de resistencia clave en los 26.000 puntos, lo que refuerza la idea de que el mercado podría necesitar una fase de consolidación antes de intentar nuevos máximos.
Un elemento relevante es el RSI elevado, que sugiere condiciones de sobrecompra en el corto plazo. Para que los compradores mantengan el control, será clave sostener niveles en torno a 25.800 puntos.
En caso de retroceso, el índice podría buscar niveles más bajos, como los retrocesos de Fibonacci del 23,6% o incluso 38,2%, lo que implicaría una corrección más profunda dentro de la tendencia actual.
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