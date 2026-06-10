Apertura de Mercado en EE.UU.: La inflación de mayo limita las caídas

La inflación IPC alcanzó el 4,2% en mayo, marcando su nivel más alto desde abril de 2023. Sin embargo, los mercados están encontrando motivos para el optimismo en la medida subyacente, que aumentó apenas un 0,2%. La lectura debilitó al dólar estadounidense y permitió que el mercado bursátil de EE.UU. tomara un ligero respiro. Después de abrir la sesión con caídas cercanas al 0,5%, tanto el NASDAQ Composite como el S&P 500 cotizan actualmente apenas por debajo del punto de equilibrio.

Durante varios días hemos observado un aumento de la aversión al riesgo en Estados Unidos. Esto podría estar relacionado no solo con los mensajes bastante caóticos procedentes de Oriente Medio, sino también con la Oferta Pública Inicial (IPO) de SpaceX, prevista para este viernes.

Respecto a la interminable saga entre Estados Unidos e Irán, los inversores no parecen interpretar los ataques de ayer como el inicio de una escalada significativa. Esto se refleja en el limitado aumento de los precios del petróleo, con el Brent cotizando actualmente ligeramente por debajo de los 93 USD por barril.

La principal caída de la jornada corresponde a Super Micro Computer. El movimiento bajista del 12,5% es consecuencia principalmente de la noticia sobre los planes de la compañía de captar hasta 7.000 millones de USD mediante una masiva emisión de acciones.

Figura 1: Panel del Nasdaq 100 (10.06.2026)



Fuente: XTB Research, 10.06.2026

Figura 2: Mayores ganancias y pérdidas del Nasdaq 100 (10.06.2026)

Fuente: Bloomberg, 10.06.2026

Figura 3: Mapa de calor sectorial del Nasdaq 100 (10.06.2026)

Fuente: XTB Research, 10.06.2026

Análisis técnico

US100 (D1)

Source: xStation, 10.06.2026

Tras un fuerte impulso alcista, el índice entró en una fase correctiva a finales de marzo. El precio rompió por debajo del canal alcista de corto plazo, lo que constituye la primera señal clara de debilitamiento de la tendencia.Actualmente, el mercado está poniendo a prueba la zona de soporte situada en 28.645 puntos, que coincide con el retroceso de Fibonacci del 23,6%. La EMA50, ubicada cerca de los 28.338 puntos, actúa como soporte adicional. Mientras las cotizaciones permanezcan por encima de esta área, las caídas pueden interpretarse como una corrección dentro de la tendencia alcista dominante.

El indicador RSI se mantiene cerca del nivel de 50, confirmando la ausencia de una ventaja clara para cualquiera de los dos lados del mercado. Por su parte, el MACD continúa mostrando una señal de venta y apunta a un agotamiento del impulso alcista previo. Técnicamente, el panorama sigue siendo alcista en el medio plazo, aunque los vendedores mantienen la ventaja en el corto plazo.

Noticias corporativas

Cracker Barrel (CBRL.US): Las acciones de la cadena de restaurantes subieron un 26% después de que la compañía elevara sus previsiones de ingresos para todo el año, superando así las estimaciones promedio de los analistas.

Las acciones de la cadena de restaurantes subieron un después de que la compañía elevara sus previsiones de ingresos para todo el año, superando así las estimaciones promedio de los analistas. Dianthus Therapeutics (DNTH.US): Las acciones de la compañía se desploman un 14% tras conocerse que su competidor Sanofi suspendió los ensayos clínicos de fase avanzada de una terapia experimental destinada al tratamiento de una rara enfermedad autoinmune debido a preocupaciones relacionadas con su eficacia.

Las acciones de la compañía se desploman un tras conocerse que su competidor suspendió los ensayos clínicos de fase avanzada de una terapia experimental destinada al tratamiento de una rara enfermedad autoinmune debido a preocupaciones relacionadas con su eficacia. Super Micro Computer (SMCI.US): Las acciones de la compañía cayeron un 14% tras anunciar planes para recaudar 7.000 millones de USD en capital. Estos fondos estarán destinados a financiar la compra de componentes necesarios para cumplir con pedidos masivos de servidores de inteligencia artificial (IA) valorados en casi 39.000 millones de USD .

Las acciones de la compañía cayeron un tras anunciar planes para recaudar en capital. Estos fondos estarán destinados a financiar la compra de componentes necesarios para cumplir con pedidos masivos de servidores de valorados en casi . Oscar Health (OSCR.US): Las acciones de la aseguradora avanzan un 4% gracias a una mejora en la recomendación por parte de Barclays. Los analistas señalaron como principal motivo el visible ciclo de recuperación de márgenes que atraviesa la compañía.

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros de XTB