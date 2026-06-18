Apertura de Mercado en EE.UU.: Los índices se recuperan en medio de iPhones más caros y las preventas de GTA 6 (18.06.2026)

Wall Street está mostrando una recuperación cautelosa tras la venta masiva posterior al FOMC de ayer. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq avanzan un 1.4% y un 2.25%, respectivamente. Los futuros del DJIA suman un 1.1%, mientras que las acciones de pequeña capitalización del Russell 2000 ganan un 1.7%.

Los inversores están navegando un entorno macroeconómico complejo tras un histórico acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, la moderación de los precios de la gasolina y la exitosa OPI de SpaceX, que atrajo fuertes flujos de inversión minorista. Sin embargo, la ansiedad sigue siendo elevada bajo el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Su decisión de abandonar la orientación futura explícita introduce incertidumbre en la política monetaria, obligando a los mercados a valorar los datos en tiempo real.

Las solicitudes de subsidio por desempleo caen a 226 mil en medio de bajos despidos

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo estatal en Estados Unidos disminuyeron en 4,000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 226,000 para la semana finalizada el 13 de junio, en línea con las expectativas y reforzando un panorama de mercado laboral estable. Aunque los despidos iniciales se mantienen históricamente bajos, las solicitudes continuas aumentaron en 24,000 hasta 1.81 millones, lo que indica que encontrar un nuevo empleo está tomando más tiempo en medio de la incertidumbre política y geopolítica. No obstante, esta es una señal menor y la cifra permanece dentro de un rango consistente con un mercado laboral saludable.

Fuente: XTB Research

US100 (H4)

Los contratos del US100 se dispararon un 2.0% hoy, superando de forma decisiva el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% (30,264 USD) gracias a un sólido impulso alcista. El precio continúa cotizando muy por encima de sus Medias Móviles Exponenciales (EMA) de 10, 30 y 100 períodos en el gráfico de 4 horas, lo que señala que la tendencia alcista de corto plazo permanece intacta. Los compradores ahora observan una nueva prueba de la resistencia psicológica cercana al reciente máximo en 30,769, mientras que el RSI de 14 períodos se sitúa cómodamente en 58.4, dejando amplio margen antes de entrar en territorio de sobrecompra.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas: