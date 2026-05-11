Apertura de Mercado en EE.UU.: los semiconductores mantienen al mercado en máximos históricos

- Los semiconductores siguen liderando el mercado y mantienen a Wall Street cerca de máximos históricos.
- El mercado monitorea de cerca las tensiones entre EE.UU. e Irán, mientras el petróleo sube cerca de 4%.
- Las acciones de Intel, Micron y otras compañías tecnológicas continúan impulsadas por el entusiasmo ligado a la inteligencia artificial.
- Los semiconductores siguen liderando el mercado y mantienen a Wall Street cerca de máximos históricos.
- El mercado monitorea de cerca las tensiones entre EE.UU. e Irán, mientras el petróleo sube cerca de 4%.
- Las acciones de Intel, Micron y otras compañías tecnológicas continúan impulsadas por el entusiasmo ligado a la inteligencia artificial.
Los índices bursátiles tanto en Europa como en Wall Street parecen estar siendo arrastrados en direcciones opuestas por dos tendencias de precios contradictorias, aunque muy fuertes. Por un lado, existe una tendencia alcista impulsada por un fuerte aumento en las expectativas sobre los resultados de las grandes tecnológicas en medio de otra ola del “boom de la IA”. Sin embargo, las valoraciones están bajo presión debido a que Donald Trump, en sus declaraciones del fin de semana, adoptó claramente un tono más confrontacional respecto a Irán. Los precios del petróleo suben casi un 4%.
Aun así, el sentimiento en EE.UU. es mejor que en Europa. Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 avanzan entre un 0,2% y 0,3%.
Sin grandes conferencias de resultados programadas para el lunes y con una cantidad reducida de publicaciones macroeconómicas clave, el mercado podría prestar más atención de lo habitual a los comentarios políticos. Representantes tanto de EE.UU. como de Irán podrían intentar escalar o reducir las tensiones, lo que podría generar movimientos relevantes en los mercados.
También vale la pena observar Europa, donde cualquier noticia relacionada con un alto al fuego entre Ucrania y Rusia, así como la política monetaria del BCE, será seguida de cerca.
Datos macroeconómicos
- Media hora después de la Apertura de Mercado en EE.UU., los inversionistas recibirán importantes datos de ventas de viviendas existentes correspondientes a abril. El mercado espera un aumento desde 3,98 millones hasta 4,05 millones.
US100 (D1)
El precio continúa mostrando un movimiento casi vertical al alza en el gráfico, manteniéndose cerca del máximo histórico. El RSI indica una condición claramente de sobrecompra, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2025. Una posible resistencia podría encontrarse en los niveles de retroceso de Fibonacci 23,6 y 38,2. En caso de una reversión de tendencia o corrección, los niveles potenciales de soporte se ubican en los niveles de Fibonacci 78,6 y 100. Fuente: xStation5
Noticias corporativas
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Intel (INTC.US) y Micron (MU.US): A pesar de un sentimiento más cauteloso en el mercado general, las acciones de semiconductores continúan registrando fuertes ganancias impulsadas por un posicionamiento casi eufórico de los inversionistas en el sector. Las acciones suben más de un 5% en el after-hours.
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Moderna (MRNA.US): La acción sube más de un 10% después de que la compañía anunciara que está trabajando en una vacuna contra los hantavirus.
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Babcock & Wilcox (BW.US): Las acciones avanzan más de un 10% tras sus resultados; el segmento energético incrementó ingresos en un 44% interanual.
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Lumentum (LITE.US): La acción sube alrededor de un 4% después de anunciar su incorporación al índice Nasdaq 100.
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