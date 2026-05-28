Cierre de mercado: Acciones alcanzan nuevos máximos históricos por posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

La sesión estuvo marcada por un tono positivo en los mercados, con las bolsas avanzando hacia nuevos máximos históricos, apoyadas por el optimismo en torno a un posible acuerdo diplomático entre Estados Unidos e Irán. Según los reportes, ambas partes habrían alcanzado un acuerdo preliminar para extender el alto el fuego por 60 días e iniciar nuevas conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, lo que redujo parcialmente la prima de riesgo geopolítica. En este contexto, el petróleo cayó ante la expectativa de una menor disrupción en el suministro energético y una eventual normalización del flujo de crudo, aunque el optimismo se mantuvo limitado por los recientes enfrentamientos en el Golfo Pérsico y la incertidumbre sobre la sostenibilidad de una tregua duradera.

Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo preliminar para extender por 60 días la tregua vigente e iniciar nuevas conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque la aprobación final dependería del presidente Donald Trump. El posible memorando incluiría condiciones como la reapertura del estrecho de Ormuz, el retiro de minas iraníes y la entrega de uranio altamente enriquecido, en un contexto aún frágil por enfrentamientos aislados y acusaciones mutuas de violar el alto el fuego.

Estados Unidos: Los datos económicos mostraron una desaceleración frente a lo esperado, con el PIB anualizado del primer trimestre revisado a 1,6%, por debajo del 2,0% estimado, y un consumo personal más débil. Aunque algunos indicadores de inflación PCE mensual sorprendieron a la baja, la inflación subyacente anual se mantuvo elevada y el PCE anual superó previsiones, mientras las solicitudes de desempleo aumentaron ligeramente. En este contexto, la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa, con Musalem señalando que la falta de avances en desinflación podría justificar nuevas subidas de tasas.

Canadá: El Banco de Canadá señaló que, aunque los riesgos financieros siguen siendo elevados, el sistema financiero canadiense permanece resiliente y los grandes bancos han mejorado su salud financiera en el último año. Sin embargo, advirtió sobre vulnerabilidades crecientes, riesgos derivados de la guerra en Oriente Medio, la política comercial estadounidense, la disrupción de la inteligencia artificial y posibles ciberataques más sofisticados, además de episodios de pérdida de confianza o demanda repentina de liquidez.

Brasil: La creación de empleo formal en Brasil se desaceleró en abril, con 85.888 nuevos puestos, muy por debajo de las expectativas del mercado. El crecimiento se concentró principalmente en el sector servicios, mientras agricultura y comercio registraron caídas. Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene el foco en las expectativas de inflación hacia finales de 2027, con una preocupación creciente por el aumento de las proyecciones para 2028.

OIL: El petróleo mostró alta volatilidad tras nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, que inicialmente pusieron en duda la tregua, para luego caer con fuerza ante reportes de un posible acuerdo de alto el fuego de 60 días y nuevas negociaciones nucleares. Además, los inventarios en EE. UU. registraron caídas generalizadas, destacando la fuerte reducción en Cushing, que se encuentra en niveles históricamente bajos para esta época del año y genera temores sobre limitaciones operativas.

Gold: El oro avanzó impulsado por los informes sobre un posible acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego y avanzar en negociaciones nucleares. La noticia elevó las expectativas de una posible desescalada del conflicto en Oriente Medio, aunque el acuerdo aún estaría sujeto a aprobación final por parte de Estados Unidos.

Acciones: El sector tecnológico mantuvo un tono positivo, liderado por Snowflake, que repuntó tras presentar mejores perspectivas y anunciar un acuerdo plurianual de 6.000 millones de dólares con Amazon. Además, Anthropic alcanzó una valoración de 965.000 millones de dólares tras una nueva ronda de financiación, superando por primera vez a OpenAI, mientras Dell elevó sus previsiones de ventas anuales gracias a la fuerte demanda de servidores vinculados a inteligencia artificial.

Análisis US100

El precio desarrolló un giro en V tras alcanzar un mínimo en torno a los 29.750 puntos y actualmente avanza hacia la resistencia de los 30.377 puntos. La cotización se mantiene por encima de su media móvil de largo plazo, lo que refuerza una lectura técnica todavía constructiva. En este contexto, la zona de los 30.377 puntos se mantiene como la resistencia clave para la estructura de corto plazo.

Si el precio logra consolidar una ruptura por encima de los 30.377 puntos, podría extender el movimiento hacia los 30.772 puntos, nivel correspondiente a la extensión del 61,8% de Fibonacci. En cambio, si no consigue superar esta zona y se consolida por debajo de ella, podría dar paso a un movimiento correctivo hacia los 29.750 puntos, que sigue siendo el soporte de mayor relevancia dentro de la estructura actual.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro mantiene su soporte en torno a los 4.400 puntos, nivel desde el cual ha desarrollado una estructura de giro que lo llevó a testear sus medias móviles de largo plazo. En este contexto, la zona de los 4.400 sigue siendo el punto pivote más relevante para la evolución de corto plazo. Además, el MACD comienza a mostrar una lectura más positiva.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.400 puntos, podría extender el movimiento hacia la resistencia de mayor relevancia en torno a los 4.585 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte reactivaría la presión bajista y abriría espacio para una caída hacia la zona de los 4.271 puntos.