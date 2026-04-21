Apertura de mercado en EE.UU.: Macro al alza, tensiones a la baja

El panorama de hoy en Wall Street está determinado por el impacto simultáneo de dos factores clave: datos económicos de Estados Unidos más fuertes de lo esperado y un entorno geopolítico cambiante, que en el corto plazo está influyendo claramente en el apetito por riesgo de los inversionistas. El mercado está intentando evaluar tanto la fortaleza del consumidor estadounidense como la magnitud de los riesgos derivados de las tensiones en Medio Oriente, lo que se traduce en mayor volatilidad, pero también en soporte para los índices bursátiles.

En el frente macroeconómico, el dato más importante son las ventas minoristas en EE.UU., que superaron significativamente las expectativas. Parte de este aumento estuvo impulsado por mayores precios de la gasolina, que elevan las cifras nominales, pero también se observó fortaleza en la lectura subyacente excluyendo componentes volátiles. Esto sugiere que el consumidor sigue activo a pesar de las presiones de costos y las altas tasas de interés. El mercado interpreta esto como una señal de que la economía estadounidense no se dirige hacia una desaceleración abrupta, sino hacia un enfriamiento más controlado. En este entorno, mejora el sentimiento del mercado y aumenta el apetito por riesgo en renta variable.

Un factor adicional que refuerza este panorama es el impacto de los precios de la energía sobre los datos económicos. Los mayores costos del combustible, impulsados por tensiones geopolíticas, inflan directamente las cifras nominales mientras distorsionan parcialmente la lectura real del consumo. Como resultado, los datos lucen sólidos en titulares, pero su estructura requiere una interpretación más cautelosa.

El segundo pilar clave del movimiento es la geopolítica, donde surgen señales de una posible reanudación de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con una persistente incertidumbre. Incluso la expectativa de diálogo tiende a calmar a los mercados, reduciendo el riesgo de escalada y posibles disrupciones energéticas. Esto disminuye la prima de riesgo y favorece flujos hacia activos más riesgosos.

Como resultado, se observa una combinación de datos macro sólidos en EE.UU. y una mejora temporal del sentimiento geopolítico, lo que respalda a los índices bursátiles. Sin embargo, sigue siendo un entorno altamente sensible a cambios en datos y titulares políticos.



Fuente: xStation

Los futuros del S&P 500 registran ligeras ganancias, impulsados por datos de consumo más fuertes de lo esperado. Esto reduce los temores de un deterioro brusco del crecimiento y apoya las valoraciones. Además, los inversionistas reaccionan positivamente a señales de posible reanudación de negociaciones entre EE.UU. e Irán, lo que mejora el sentimiento general del mercado. Fuente: xStation

Noticias corporativas

UnitedHealth (UNH.US) sorprendió al mercado con resultados del T1 2026 mejores de lo esperado y elevó su guía anual, además de anunciar un programa de recompra de acciones por 2.000 millones de dólares, reforzando la confianza del mercado.

Amazon (AMZN.US) sube tras anunciar una aceleración en inteligencia artificial, ampliando su alianza con Anthropic y fortaleciendo la posición de AWS como proveedor clave de infraestructura AI.

RTX (RTX.US) avanza tras publicar resultados sólidos y elevar parte de su guía, confirmando fuerte demanda en defensa y recuperación en aviación comercial.

Northrop Grumman (NOC.US), pese a resultados positivos, muestra presión por una guía sin sorpresas al alza, limitando el entusiasmo del mercado.

Apple (AAPL.US) anunció un cambio relevante en su liderazgo: Tim Cook dejará el cargo de CEO y será presidente del directorio, mientras John Ternus asumirá como nuevo CEO, generando reacción mixta en el mercado.