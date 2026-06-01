Robinhood bajo la lupa de la Corte Suprema

La popular aplicación estadounidense de inversión Robinhood cae más de un 4% hoy, tras conocerse información desfavorable sobre las batallas legales que enfrenta la compañía.
- La empresa enfrenta una demanda bajo la Securities Act de 1933, con una disputa centrada en su IPO de 2021. Según la demanda colectiva, la compañía habría inducido a error a los inversionistas respecto de su situación financiera y sus perspectivas de crecimiento.
- De acuerdo con la demanda, la empresa no habría revelado, entre otras cosas, su dependencia crítica de ingresos estacionales provenientes de las inversiones en criptomonedas y de las llamadas acciones meme, un fenómeno muy popular durante el periodo de la IPO de 2021.
- Desde el precio de salida a bolsa de USD 38 por acción, la compañía perdió aproximadamente un 80% de su valoración entre 2022 y 2024. El nivel de debut recién fue superado en 2025, tras lo cual el precio de la acción experimentó una volatilidad muy elevada.
- Recientemente, la compañía registró dos series de alzas visibles pero frágiles, de varias decenas de puntos porcentuales. Una de ellas fue un aumento de valoración de aproximadamente un 40% tras la introducción de “tokens de inversión” para acciones de compañías privadas como OpenAI y Anthropic. La naturaleza y el valor de estos instrumentos son actualmente difíciles de estimar.
La Corte Suprema, a la que fue remitido el caso de Robinhood, pidió a la administración de Donald Trump una opinión sobre la calidad de la IPO y los fundamentos de la demanda.
HOOD.US (D1)
La valoración en el gráfico se encuentra actualmente dentro de un canal de consolidación entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 50% y 78,6%. Tras poner a prueba el nivel de 61,8%, el precio entró en la parte superior del rango de consolidación, deteniéndose en las medias EMA. Sin embargo, las propias medias están enviando una fuerte señal bajista: la EMA100 cruzó la EMA200 desde arriba. Fuente: xStation5
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