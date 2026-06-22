Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street apuesta por las esperanzas de paz

Wall Street comenzó la semana con una nota positiva, aunque el sentimiento de los inversores sigue estando lejos de la euforia. Tras el fin de semana largo, la atención del mercado se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio. La situación en torno a Irán y el Golfo Pérsico sigue siendo altamente incierta, con los últimos días marcados por nuevas tensiones e intercambios de amenazas entre las partes involucradas. Al mismo tiempo, las señales de progreso en las negociaciones diplomáticas han contribuido a mantener las esperanzas de una desescalada, alentando a los inversores a regresar cautelosamente a los activos de riesgo.

A pesar de los elevados riesgos geopolíticos, los principales índices bursátiles estadounidenses registran ganancias moderadas. Los mercados parecen estar descontando cada vez más el escenario más negativo para el conflicto en Oriente Medio. Si bien las tensiones ya han interrumpido los flujos comerciales globales y el transporte de materias primas, los inversores están comenzando a centrar su atención en la posibilidad de una normalización gradual de las condiciones. Las expectativas de desescalada y de una eventual restauración del tránsito fluido a través del Estrecho de Ormuz están respaldando el sentimiento del mercado, aunque los participantes reconocen que reparar las cadenas de suministro afectadas y revertir el impacto económico de los acontecimientos recientes llevará tiempo.

La confianza de los inversores también se ha visto respaldada por los informes sobre avances en las negociaciones entre Washington y Teherán. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, describió la última ronda de conversaciones como un proceso que logró "avances significativos", un desarrollo que los mercados interpretaron como un aumento de las probabilidades de una mayor desescalada en la región. Aunque la situación sigue siendo dinámica, los inversores están cada vez más enfocados en la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero en lugar de escenarios que impliquen un conflicto regional más amplio.

El calendario económico sigue siendo relativamente ligero al inicio de la semana, lo que lleva a los inversores a anticipar varios acontecimientos clave programados para los próximos días. La publicación del informe de inflación PCE del jueves, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, será observada de cerca en busca de señales sobre la futura trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos. Con los responsables de la Fed señalando recientemente una postura cautelosa respecto a futuras flexibilizaciones monetarias, cualquier indicio de presiones inflacionarias persistentes podría tener un impacto significativo sobre las expectativas del mercado.

Los próximos resultados trimestrales de Micron también están atrayendo una atención considerable y podrían convertirse en uno de los acontecimientos más importantes de la semana para el sector de los semiconductores. Los inversores buscan confirmación de que la fuerte demanda relacionada con la infraestructura de inteligencia artificial, los centros de datos y las soluciones avanzadas de memoria sigue intacta. Unos resultados sólidos podrían proporcionar un nuevo catalizador para el sector tecnológico, uno de los segmentos con mejor desempeño en los últimos meses.

Por ahora, los inversores optan por un optimismo cauteloso, apostando por una mayor desescalada geopolítica mientras mantienen la confianza en la resiliencia de los resultados corporativos. El inicio de la semana sugiere que los mercados continúan enfocados en una normalización gradual de las condiciones en Oriente Medio, aunque una prueba más significativa para el sentimiento del mercado podría llegar más adelante esta semana con la publicación de datos macroeconómicos clave y resultados empresariales.

Los futuros del S&P 500 (US500) avanzan a medida que los inversores adoptan cada vez más la perspectiva de una desescalada duradera en Oriente Medio. Los informes sobre avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como las crecientes expectativas de que pueda alcanzarse un acuerdo formal, están respaldando el apetito global por el riesgo. Los mercados apuestan a que una posible tregua abriría el camino para una normalización gradual de las condiciones en toda la región, incluida la restauración del tránsito sin restricciones a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales energéticas más importantes del mundo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Micron (MU.US) avanza antes de la publicación de sus resultados trimestrales, que se espera sean uno de los acontecimientos más importantes de la semana para la industria de los semiconductores. Los inversores buscan nuevas evidencias de mejora en las condiciones del mercado de memoria, donde la fuerte demanda continúa superando el crecimiento de la oferta. La expansión continua de la infraestructura de inteligencia artificial sigue siendo un importante factor de apoyo, impulsando la demanda de soluciones avanzadas de memoria utilizadas en centros de datos. Los resultados podrían convertirse en un indicador clave de la salud general del ecosistema de IA.

Las acciones de SpaceX (SPCX.US) continúan bajo presión tras el anuncio de la primera emisión de bonos corporativos de la compañía. Este movimiento llega después de un sólido rally posterior a su salida a bolsa y es interpretado por algunos inversores como una oportunidad para asegurar ganancias. Al mismo tiempo, el capital adicional podría respaldar futuras iniciativas de expansión e inversiones estratégicas, que siguen siendo fundamentales para los planes de crecimiento a largo plazo de la empresa.

Super Micro Computer (SMCI.US) cotiza al alza mientras los inversores adoptan una visión más constructiva sobre las perspectivas de la compañía. Las preocupaciones relacionadas con la dilución de los accionistas parecen estar desapareciendo, mientras la atención vuelve a centrarse en la sólida demanda de infraestructura de servidores orientados a la inteligencia artificial. Las expectativas de crecimiento continuo en los pedidos vinculados a la computación de alto rendimiento y la IA siguen siendo un factor clave para el sentimiento en torno a la acción.

Cerebras Systems (CBRS.US) sigue en el centro de atención antes de la publicación de sus próximos resultados financieros. Los inversores están observando de cerca la capacidad de la compañía para ejecutar su estrategia de crecimiento y mantener un sólido impulso empresarial. La confianza en las perspectivas de la empresa se ha visto respaldada por importantes alianzas estratégicas anunciadas en los últimos meses, ayudando a aliviar las preocupaciones sobre la futura demanda de sus soluciones de computación para inteligencia artificial.