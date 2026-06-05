Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street cae por la venta masiva de acciones de semiconductores. Intel retrocede 6%

- Las acciones de semiconductores lideran las caídas en Wall Street, con fuertes retrocesos en Broadcom, Intel, AMD y Arm Holdings.
- El sólido informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) fortalece al dólar y reduce las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.
- El US500 se dirige a su primera caída semanal en diez semanas, mientras los inversionistas toman ganancias en el sector tecnológico y de IA.
- Las acciones de semiconductores lideran las caídas en Wall Street, con fuertes retrocesos en Broadcom, Intel, AMD y Arm Holdings.
- El sólido informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) fortalece al dólar y reduce las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.
- El US500 se dirige a su primera caída semanal en diez semanas, mientras los inversionistas toman ganancias en el sector tecnológico y de IA.
Los futuros del Nasdaq 100 (US100) y del S&P 500 (US500) caen un 1.3% y un 0.6%, respectivamente, mientras que los futuros del Dow Jones Industrial Average (US30) muestran una mayor resiliencia, retrocediendo apenas un 0.2%. Los sectores ajenos a la tecnología están superando al mercado en general, ya que los inversionistas continúan rotando fuera de las acciones relacionadas con la IA y los semiconductores.
Los sólidos datos del mercado laboral estadounidense, combinados con la persistente debilidad del sector tecnológico, están impulsando una amplia venta en las acciones de fabricantes de chips, incluidos productores de memoria como Micron y SanDisk. Las acciones de Nvidia retroceden más de un 2%, mientras que TSMC pierde cerca de un 3.5%, a pesar de que la administración reiteró sus expectativas de un crecimiento sostenido de la demanda impulsada por la IA durante varios años.
El sector de semiconductores continúa bajo presión
Los fabricantes de chips siguen enfrentando presión vendedora tras la publicación de resultados de Broadcom. Después de la fuerte caída del jueves, el sector continúa firmemente en terreno negativo:
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Broadcom cae otro 4% después de desplomarse un 12.5% en la sesión anterior.
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AMD pierde cerca de un 5%.
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Intel retrocede casi un 6%.
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Arm Holdings cae alrededor de un 7%.
Los inversionistas se están volviendo cada vez más selectivos con las acciones vinculadas a la IA y los semiconductores, tras un poderoso rally que llevó las valoraciones a niveles elevados en gran parte del sector.
El sólido informe laboral de EE.UU. respalda al dólar
La economía estadounidense creó 172,000 empleos en mayo según las Nóminas No Agrícolas (NFP), superando ampliamente los 80,000 esperados por los economistas consultados por Dow Jones. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.3%, en línea con las previsiones del mercado.
Los datos más sólidos del mercado laboral han impulsado al dólar estadounidense y a los rendimientos de los bonos del Tesoro, al tiempo que aumentan las preocupaciones de que la Reserva Federal (Fed) tenga menos incentivos para recortar las tasas de interés en el corto plazo.
US500 (D1)
El contrato del US500 se encamina actualmente a registrar su primera caída semanal en diez semanas. A pesar de la debilidad, el índice está resistiendo mejor que el tecnológico US100, aunque las grandes empresas tecnológicas continúan ejerciendo presión sobre el índice debido a su importante ponderación.
La zona cercana a la EMA50 (línea naranja), alrededor de los 7,330 puntos, aparece como la primera gran área de soporte en un escenario bajista. Este nivel se ve reforzado además por reacciones previas del precio y podría convertirse en un campo de batalla clave entre compradores y vendedores si continúa el impulso bajista.
Fuente: xStation5
Fuente: xStation5
Noticias del mercado bursátil estadounidense
Citi mantiene una visión constructiva sobre las acciones a pesar de las crecientes señales de exuberancia del mercado. La estratega Beata Manthey señaló que los índices bursátiles globales permanecen cerca de sus máximos históricos, que las valoraciones en varios segmentos del mercado parecen exigentes, que el sentimiento de los inversionistas es cada vez más optimista y que el aumento de las IPO y emisiones de acciones refleja un fuerte apetito por el riesgo. Si bien estos factores no necesariamente indican un techo inminente del mercado, sugieren que cada vez más indicadores se encuentran en zonas de riesgo elevado.
DocuSign decepciona con sus previsiones de ingresos. Las acciones caen alrededor de un 4% después de que la guía para el segundo trimestre no lograra impresionar a los inversionistas. La administración espera ingresos entre 865 millones y 869 millones de dólares, en línea con el consenso de LSEG de 866 millones de dólares, pero sin ninguna sorpresa positiva relevante.
Fuente: xStation5
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