Apertura de mercado estadounidense: Nasdaq 100 sube un 1%

Los futuros de los principales índices de EE.UU. avanzan tras la apertura del mercado cash, señalando el regreso del apetito comprador luego del reciente pullback. El sentimiento también se ve respaldado por un tono constructivo en las bolsas fuera de Estados Unidos.

Los futuros del Nasdaq 100 suben más de 1%, impulsando al US100 en la sesión. Las señales más claras de apetito por el riesgo se observan en el sector financiero, la banca y el petróleo. Dentro del Big Tech, los mayores avances corresponden a Nvidia y Amazon.

Fuente: xStation5

El US100 ha reaccionado en dos ocasiones al soporte marcado por la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200, línea roja) y hoy retoma la senda alcista. Un movimiento sostenido por encima de los 25.500 puntos podría señalar un cambio más duradero en el sentimiento hacia un sesgo claramente alcista.

Fuente: xStation5

Los siete magníficos: Nvidia, claramente la más fuerte

Nvidia (NVDA.US): +1,7% – Avanza tras conocerse que Meta Platforms planea desplegar “millones” de procesadores Nvidia en los próximos años, subrayando la aceleración de la inversión en inteligencia artificial y reforzando los vínculos estratégicos dentro del sector.

Amazon (AMZN.US): +1,6%

Microsoft (MSFT.US): +0,5%

Tesla (TSLA.US): +0,4%

Alphabet (GOOGL.US): +0,3%

Apple (AAPL.US): +0,2%

Meta Platforms (META.US): -0,5%

Mayores alzas

Global-e Online (GLBE.US): +24% – Resultados del 4T superaron expectativas y la proyección fue sólida.

Rush Street Interactive (RSI.US): +20% – Ingresos y EBITDA ajustado del 4T por encima del consenso.

Mister Car Wash (MCW.US): +17% – Leonard Green & Partners adquirirá la compañía y la retirará de bolsa a 7 dólares por acción.

Wingstop (WING.US): +13% – Resultados sólidos y ventas comparables en EE.UU. por encima de lo previsto.

BioAge Labs (BIOA.US): +13% – Mejora de recomendación a “buy”; el mercado descuenta el potencial de su terapia clave.

Verisk Analytics (VRSK.US): +11% – Resultados del 4T superaron expectativas.

Madison Square Garden Sports (MSGS.US): +9% – El consejo evaluará separar los negocios de los Knicks y Rangers en dos compañías cotizadas independientes.

Moderna (MRNA.US): +8,1% – La Food and Drug Administration aceptó revisar una solicitud vinculada a una vacuna estacional contra la gripe.

Goosehead Insurance (GSHD.US): +7,8% – Beneficio ajustado del 4T por encima del consenso.

Constellium (CSTM.US): +6,8% – Ingresos del 4T +28% interanual gracias a fuerte demanda en packaging y automoción.

Caesars Entertainment (CZR.US): +6% – EBITDA ajustado comparable mejor de lo esperado.

Palantir Technologies (PLTR.US): +5% – Mejora de recomendación tras fuertes avances y mejora de márgenes.

Pitney Bowes (PBI.US): +5% – Resultados superaron previsiones y sólida proyección para 2026.

Upwork (UPWK.US): +5% – Anunció un programa de recompra de acciones por 300 millones de dólares.

The New York Times Company (NYT.US): +1,7% – Sube tras revelarse que Berkshire Hathaway tomó una posición en la compañía.

Las mayores bajas

Northern Dynasty Minerals (NAK.US): -34% – Fuerte reacción negativa tras informes sobre actividad del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un caso federal relacionado con el veto al proyecto Pebble (Alaska).

SimilarWeb (SMWB.US): -21% – Resultados del 4T por debajo de lo esperado y proyección decepcionante.

Axcelis Technologies (ACLS.US): -13% – Proyección para el 1T más débil de lo previsto.

Palo Alto Networks (PANW.US): -7% – Proyección más débil para el 3T y para el beneficio ajustado anual.

MKS Instruments (MKSI.US): -6,7% – El mercado reaccionó negativamente a resultados y previsiones.

ICL Group (ICL.US): -4,3% – Beneficio e ingresos del 4T por debajo del consenso.

Crocs (CROX.US): -1% – Rebaja de recomendación por debilitamiento de la demanda doméstica.

Workday (WDAY.US): -0,8% – Rebajada a “neutral”.

Nvidia refuerza el impulso técnico

Las acciones de Nvidia suben cerca de 2% y han superado la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50), lo que sugiere el retorno del momentum alcista en uno de los principales referentes del sector de inteligencia artificial.

Fuente: xStation5