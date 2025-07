APERTURA DE WALL STREET: las acciones extienden las subidas gracias a sólidos datos de consumo y empleo (17.07.2025)

Wall Street abre al alza este jueves, prolongando las subidas del día anterior tras un informe de ventas minoristas en EE. UU. mejor de lo esperado, que disipó temores sobre el gasto de los hogares. La lectura sorpresa ayudó a contrarrestar los miedos a una posible desaceleración económica, aportando más evidencia de que la economía estadounidense sigue mostrando resiliencia pese a unos tipos de interés elevados y la incertidumbre comercial persistente. Todos los principales índices bursátiles estadounidenses cotizan en positivo: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P 500: +0,3 %, impulsado por los sectores industrial y de productos básicos de consumo, tras los buenos resultados de General Electric y PepsiCo .

Dow Jones: +0,3 %

Nasdaq 100 (futuros): +0,4 %, acercándose a solo un 0,3 % del récord histórico intradía en torno a los 23.220 puntos

Russell 2000: +0,9 % Volatilidad en sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP Ventas minoristas de EE. UU. impulsan el sentimiento Las ventas minoristas aumentaron un 0,6 % en junio, superando las previsiones y recuperándose tras la caída de mayo. Las ventas de automóviles lideraron el alza con un +1,2 %, mientras que restaurantes y bares subieron un 0,6 %, reflejando una demanda discrecional aún sólida. El grupo de control avanzó un 0,5 %, lo que sugiere un gasto núcleo robusto.

Minoristas de descuento y mayoristas superaron al mercado, gracias al aumento de las compras por precio, mientras que ropa y calzado quedaron rezagados. Pese a que los aranceles están elevando algunos precios, el fuerte mercado laboral y el crecimiento del empleo siguen respaldando el consumo — al menos por ahora. Fuente: XTB Research US500 (Gráfico H1) Los futuros del S&P 500 recortan parte de las ganancias iniciales tras encontrar soporte cerca de la EMA de 24 horas (color púrpura claro). La tendencia alcista se mantiene, con el contrato cotizando por encima de las medias móviles clave.

Sin embargo, la resistencia en torno a los 6.330 puntos (y máximos históricos cercanos) podría ser difícil de superar en medio de la incertidumbre arancelaria y los resultados pendientes del sector tecnológico. Sorpresas positivas en los beneficios podrían provocar una ruptura al alza, mientras que decepciones podrían provocar un retroceso hacia la parte baja del rango de consolidación actual. Fuente: xStation5 Noticias corporativas destacadas ADM : las acciones caen -2,3 % tras declaraciones de Trump indicando que Coca-Cola cambiará a azúcar de caña en EE. UU. Este giro afectaría el negocio de procesamiento de maíz de ADM, que produce jarabe de maíz de alta fructosa. Analistas anticipan un aumento en la demanda de azúcar y exceso de maíz , lo que presionaría los márgenes de ADM.

GE Aerospace: elevó su previsión para 2025, citando una fuerte demanda en aviación y un incremento del 30 % en ingresos comerciales . El BPA ajustado del 2T fue de 1,66 USD (vs. 1,43 USD esperados) y los ingresos alcanzaron 10.200 millones USD (vs. 9.600 millones esperados). Pese a los riesgos arancelarios, el CEO Larry Culp se mostró optimista , apoyado en el control de costes y contratos como el pedido de motores de Qatar Airways . A pesar de las ganancias en premercado, la acción cae un 2 % .

MP Materials: cotiza sin cambios tras anunciar una emisión de acciones por 500 millones USD para financiar operaciones, ampliar su planta de imanes 10X y explorar oportunidades estratégicas. La operación sigue a un aumento del 69 % en el valor de la acción durante el último mes .

PepsiCo: superó estimaciones del 2T, con un crecimiento orgánico del 2,1 % en ventas y un BPA de 2,12 USD . La empresa mantuvo su previsión para 2025 y destacó mejoras en Norteamérica. Señaló también el impacto continuo de los costes logísticos y los aranceles. Las acciones subieron un 6 % , aunque acumulan una caída de cerca del 10 % en lo que va de año . Pepsi sigue ampliando su oferta de productos saludables y bajos en azúcar para recuperar cuota de mercado.

Sarepta: las acciones suben 16 % tras confirmar que su terapia génica Elevidys se mantendrá en el mercado con advertencia de "caja negra", pese a recientes muertes de pacientes. La empresa también anunció un recorte de ~500 empleos y la suspensión de varios programas, con el objetivo de ahorrar 400 millones USD anuales. Los inversores celebraron tanto el recorte de costes como la claridad regulatoria sobre Elevidys, que representó más de la mitad de los ingresos preliminares del 2T (513 millones USD).

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "