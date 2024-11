APERTURA EE.UU.: el US500 sube por encima de los 6000 puntos 🗽Tesla repunta un 8% por el optimismo de Trump y la nueva recomendación de Wedbush

Los 铆ndices de Wall Street abren hoy la sesi贸n burs谩til al alza; el US500 sube por encima de los 6.000 puntos

Subidas euf贸ricas en las acciones de Tesla; la compa帽铆a cotiza un 7% m谩s tras la mejora de la recomendaci贸n en Wedbush Securities

Fuertes aumentos del precio de las acciones de las empresas vinculadas al mercado de criptomonedas.

Hoy es el feriado nacional del "D铆a de los Veteranos" en Estados Unidos: la negociaci贸n de bonos est谩 suspendida, pero las cotizaciones de las empresas de Wall Street est谩n abiertas durante el horario habitual Los activos estadounidenses est谩n ganando terreno al principio de la sesi贸n; tanto Wall Street como el d贸lar est谩n en alza. El 铆ndice del d贸lar ha subido casi un 0,3% hoy. Las acciones de Tesla est谩n subiendo m谩s del 8%, y la capitalizaci贸n de la compa帽铆a ha superado el bill贸n de d贸lares, con una relaci贸n precio/beneficio cercana al 80. Los inversores est谩n pagando una prima considerable por las acciones de la compa帽铆a de Musk, probablemente esperando ayuda de la nueva administraci贸n para introducir la tecnolog铆a de conducci贸n aut贸noma en los EE. UU., as铆 como aranceles que podr铆an apoyar a la compa帽铆a al afectar a los competidores con una producci贸n de autom贸viles el茅ctricos a煤n no rentable. S&P 500 (intervalo D1) Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Las acciones estadounidenses est谩n registrando beneficios considerables en su mayor parte. Los sectores farmac茅utico y financiero est谩n teniendo un desempe帽o muy s贸lido; las acciones del sector de seguros tambi茅n est谩n subiendo. La debilidad es evidente en el sector minero. Fuente: xStation5 Tesla registra m谩ximos hist贸ricos Wedbush est谩 elevando su precio objetivo para las acciones de Tesla, adoptando una nueva postura sobre el optimismo por la victoria de Trump. La firma de servicios financieros y de inversi贸n elev贸 su precio objetivo a $400 desde los $300 anteriores. Es probable que la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos tenga un impacto positivo en el negocio de inteligencia artificial (IA) y conducci贸n aut贸noma de Tesla. Wedbush predice que la administraci贸n de Trump acelerar谩 el desarrollo de tecnolog铆as de inteligencia artificial y conducci贸n totalmente aut贸noma (FSD) simplificando las regulaciones que anteriormente obstaculizaban el progreso de la compa帽铆a en el mercado estadounidense.

El an谩lisis estima que las oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial y los veh铆culos aut贸nomos representan un bill贸n de d贸lares adicionales en potencial para Tesla. De hecho, los cambios en el entorno regulatorio federal podr铆an ser un gran avance para la inteligencia artificial y aut贸noma de Tesla en los pr贸ximos a帽os.

Tambi茅n se espera que el secretario de Econom铆a de M茅xico, Marcelo Ebrard, busque conversaciones con Musk sobre el establecimiento de una f谩brica de autom贸viles el茅ctricos en el norte de M茅xico. Los analistas de SEB Research destacaron la importancia de un crecimiento econ贸mico real y m谩s r谩pido en los EE. UU. para Tesla. Acciones de Tesla (intervalo D1) Fuente: xStation5 Optimismo de las acciones espaciales Seg煤n los inversores, las posibilidades de Elon Musk de enviar una misi贸n a Marte han aumentado con la elecci贸n de Trump. Se espera que el programa espacial Artemis de la naci贸n (una iniciativa de la NASA que utiliza la nave Starship de SpaceX) se centre en la Luna y Marte, lo que mejorar谩 la demanda de componentes de algunos fabricantes. El cambio est谩 en l铆nea con la visi贸n de Musk y se espera que acelere el desarrollo de los cohetes Starship de SpaceX. Las especulaciones en torno a la mayor rivalidad tecnol贸gica con China, bajo la administraci贸n republicana, han mejorado el sentimiento en el sector de las empresas espaciales, incluida Redwire (RDW.US), donde vemos un patr贸n de formaci贸n de "platillo"; la empresa ha superado los problemas financieros de 2022 y reporta una mejora en la cartera de pedidos. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "