APERTURA EE.UU.: Los índices bursátiles abren planos; el US500 se mantiene por encima de los 6100 puntos 🔔

Las bolsas suben ligeramente al inicio de la sesión

El US500 rompe el nivel clave de los 6100 puntos

El US100 abre en los 21.500 puntos

El dólar cae un 0,50%

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos suben

En la apertura de la sesión al contado, las bolsas registran ligeros beneficios apoyados por la debilidad del dólar. El índice US500 de las 500 mayores empresas sube un 0,10% hasta los 6100 puntos. El US100 cotiza cerca de sus niveles de apertura, manteniéndose por encima de los 21.500 puntos, mientras que el US2000 cae un 0,30% hasta los 2424 puntos. Las cotizaciones bursátiles se ven respaldadas por un dólar excepcionalmente débil. El índice USDIDX baja un 0,50% hoy, intentando romper por debajo de un nivel de soporte clave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar está intentando romper la zona de soporte clave en 105.5000 puntos y revertir su tendencia alcista postelectoral. Si se rompe esta zona, es posible que el dólar se debilite aún más, lo que debería respaldar el mercado de valores y los precios de Bitcoin. Fuente: xStation 5 US500 El índice tecnológico se mantiene cerca de máximos históricos por encima de los 21.500 puntos. En la apertura de la sesión, el índice sube ligeramente un 0,02%. Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa Las acciones vinculadas a criptomonedas suben después de que Bitcoin supere los 100.000 dólares, con MicroStrategy cotizando al alza un 3,20%, Riot Platforms un 1,20%, Marathon un 0,660% y Coinbase un 5,21%. Five Below (FIVE.US) aumenta un 13,50% tras los sólidos resultados del tercer trimestre, con un aumento de las ventas del 15% y de los beneficios del 61%. La compañía elevó su previsión para el año fiscal 24, ahora espera ventas de $3.84B-$3.87B y BPA ajustado de $4.78-$4.96, superando las estimaciones anteriores. Se pronostica que las ventas comparables de vacaciones disminuirán entre un 3% y un 5%, mejor que la caída esperada del 5.44%. La compañía también anunció a Winnie Park como su nueva CEO, a partir del 16 de diciembre. ChargePoint Holdings (CHPT.US) repunta un 13,20% a pesar de los resultados mixtos del tercer trimestre. La compañía redujo su caída trimestral en un 51% interanual a $77,6 millones, con un crecimiento de los ingresos por suscripción del 19% interanual. Para el cuarto trimestre, ChargePoint pronostica ingresos de $95M-$105M, en línea con las expectativas de consenso. American Eagle Outfitters (AEO) cae un 13% después de no cumplir con las expectativas de ingresos en el tercer trimestre y reducir su previsión para el año fiscal 24. La compañía ahora proyecta un crecimiento de los ingresos del 1%, por debajo del rango anterior de +2%-3%, con un crecimiento de las ventas comparables recortado al +3%, por debajo del +4% estimado. Synopsys (SNPS.US) cae más del 10% a pesar de los sólidos resultados del cuarto trimestre, ya que las decepcionantes previsiones para el primer trimestre del año fiscal 2025 eclipsaron el rendimiento. La compañía pronosticó unos ingresos del primer trimestre de 1.440 millones de dólares a 1.470 millones de dólares, muy por debajo del consenso de 1.650 millones de dólares, con un BPA ajustado de 2,77-2,82 dólares que no alcanza las estimaciones de 3,55 dólares.

