APERTURA EE.UU.: los índices extienden beneficios eufóricos tras la decisión moderada de la Fed 🎯

El S&P 500 alcanza un nuevo m谩ximo hist贸rico

El 铆ndice de peque帽a capitalizaci贸n es el que m谩s sube

El d贸lar se consolida y detiene nuevas ca铆das

Caen los rendimientos de los bonos a dos a帽os

Los 铆ndices de Wall Street abrieron al alza, tras los beneficios en el mercado de futuros. Los contratos (US500) del 铆ndice S&P 500 alcanzaron nuevos m谩ximos por encima de los 5700 puntos, ganando un 2,50% hoy. El apetito por el riesgo de los inversores est谩 claramente alimentado por la decisi贸n de la Fed de ayer y la posterior conferencia con el presidente Jerome Powell. La decisi贸n de recortar las tasas de inter茅s en 50 puntos b谩sicos fue moderada e inesperada para la mayor铆a de los analistas. Sin embargo, el mercado evalu贸 positivamente las intenciones de la Fed. Las ganancias en el mercado de valores se pueden atribuir a la postura excepcionalmente optimista de la Fed y las garant铆as de la fortaleza de la econom铆a estadounidense. La decisi贸n de recortar las tasas de manera m谩s agresiva esencialmente se帽ala la victoria sobre la inflaci贸n. Presentarlo de otra manera podr铆a haber implicado una admisi贸n de errores de comunicaci贸n pasados. A pesar de las ganancias del mercado de valores y las criptomonedas, el d贸lar se resiste a perder valor, lo que indica que esta decisi贸n puede haber sido ya descontada en el precio. Actualmente, estamos presenciando ganancias m谩s euf贸ricas en el mercado de valores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil S&P 500 (intervalo D1) El 铆ndice S&P 500 est谩 rompiendo din谩micamente por encima de la 煤ltima zona de resistencia justo por debajo de los 5700 puntos. Se puede decir que el precio se mantuvo en consolidaci贸n durante los 煤ltimos tres meses de verano. Aunque los alcistas tienen actualmente el control total, no se puede descartar volver a probar el nivel de 5700 puntos. Los objetivos m谩s cercanos para los beneficios actuales podr铆an ser niveles psicol贸gicos redondos como 5800, 5900 y 6000 puntos. Fuente: xStation 5 聽 Noticias corporativas NIO (NIO.US) sube un 2,00% despu茅s de iniciar las entregas de su nuevo SUV el茅ctrico ES8 en Europa. El ES8, basado en la plataforma NT 2.0 de NIO, es el sexto modelo disponible en el mercado europeo. A pesar de los posibles aranceles a los veh铆culos el茅ctricos chinos, NIO contin煤a su expansi贸n europea, aprovechando los precios competitivos y la cooperaci贸n de la Comisi贸n Europea para mantener la rentabilidad en la regi贸n. Las empresas relacionadas con las criptomonedas aumentaron en respuesta al aumento de m谩s del 4% de Bitcoin a alrededor de $ 62,000. Entre los ganadores significativos se encuentran Coinbase (COIN.US + 6,3%), Riot Platforms (RIOT.US + 2,4%), Marathon Digital (MARA.US + 3,6%) y CleanSpark (CLSK.US + 4,3%). Las acciones de Plug Power (PLUG.US)聽suben casi un 2,30% despu茅s de asegurar un pedido de 25 MW para sistemas de electrolizadores PEM de la empresa conjunta de BP e Iberdrola en Espa帽a. El proyecto tiene como objetivo descarbonizar la refiner铆a de Castell贸n produciendo hidr贸geno verde, reemplazando el hidr贸geno gris y reduciendo las emisiones de CO2 en 23.000 toneladas anuales. El proyecto podr铆a ampliarse a 2 GW de capacidad de electr贸lisis.

