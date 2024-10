APERTURA EE.UU.: los índices prueban máximos históricos tras los sólidos datos macroeconómicos de EE. UU. 🎯

El S&P 500 aumenta un 0,50%

El Russell 2000 sube un 0,75% por encima de los 2.200 puntos

Los rendimientos de los bonos también suben

El dólar rebota ligeramente El optimismo prevalece en los mercados bursátiles estadounidenses tras los datos más sólidos de la economía estadounidense. Las ventas minoristas finalmente resultaron mixtas, con una lectura general significativamente más alta y una lectura subyacente ligeramente más baja. Mientras tanto, la producción industrial aumentó un 0,8% mes a mes en comparación con las expectativas del 0,2% mes a mes. Los datos respaldan la especulación de los inversores centrada en un escenario de aterrizaje suave para la economía estadounidense. Los mercados bursátiles reaccionaron a las publicaciones macroeconómicas con ligeros aumentos. También observamos un repunte en el dólar y los rendimientos de los bonos. Sin embargo, los datos más sólidos no lograron reducir las expectativas del mercado con respecto a la escala de los recortes de tasas en la reunión de la Fed de mañana. Las expectativas aún fluctúan entre un recorte de 25 puntos básicos y 50 puntos básicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las empresas de pequeña capitalización son las que más suben hoy. El índice Russell 2000 aumenta un 0,75%, superando el nivel de 2.200 puntos. Los aumentos están respaldados por las expectativas de recortes de las tasas de interés, y se espera que una política monetaria más flexible mejore la situación de las empresas más pequeñas en los EE. UU. El S&P 500 se cotiza ligeramente por encima del máximo histórico de alrededor de 5.670 puntos. Fuente: xStation5

Las empresas de pequeña capitalización son las que más suben hoy. Sin embargo, vemos que las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta y Amazon también se están desempeñando igualmente bien. Fuente: xStation5

Noticias corporativas Fuente: xStation5 Intel (INTC.US) aumenta un 2,0% después de anunciar planes para reestructurar su negocio de fundición en una subsidiaria independiente, lo que podría atraer inversión externa. Este movimiento estratégico tiene como objetivo fortalecer la posición de Intel en el competitivo mercado de fundición. Además, Intel consiguió un importante contrato para fabricar un chip de inteligencia artificial personalizado para la división de computación en la nube de Amazon, lo que refuerza su relación con un importante actor tecnológico. AppLovin (APP.US) sube un 3% tras una mejora de la calificación de UBS a Compra, citando una mayor visibilidad del crecimiento de los ingresos. Las acciones de Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) aumentan un 3% después de que Bank of America la actualizara a Compra desde Neutral. La mejora refleja las reducciones de costos anticipadas bajo la nueva directora financiera Marie Myers, sinergias significativas de la adquisición de Juniper Networks y una posible recuperación del margen en computación de alto rendimiento e IA. BofA elevó su precio objetivo a $24. Dada Nexus (DADA.US) repuntó casi un 16% después de que JD.com confirmara que adquirió la participación completa de Walmart en la empresa. Microsoft (MSFT.US) sobe casi un 1,80% después de aumentar su dividendo trimestral en un 10% y aprobar un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $60 mil millones.



