Apertura EE. UU.: Nasdaq 100 sube más de 1% 📈 ¿Vuelven las acciones de semiconductores?

El contrato de futuros del Nasdaq 100 ha alcanzado el retroceso de Fibonacci del 71,6% del último impulso bajista registrado entre finales de junio y comienzos de julio. Una ruptura por encima de los 30.000 puntos podría desencadenar un impulso alcista más fuerte, abriendo potencialmente el camino hacia nuevos máximos históricos en la zona de los 30.800 puntos.

Wall Street abrió la sesión del miércoles al alza tras la publicación de los datos del IPC de julio, que no arrojaron ninguna sorpresa negativa en materia de inflación y redujeron las preocupaciones sobre otra subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El S&P 500 sube alrededor de un 0,2%, el Nasdaq Composite avanza un 0,5%, mientras que el Dow Jones cotiza ligeramente por encima del nivel de equilibrio. Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y la infraestructura de centros de datos lideran el mercado después de que los sólidos resultados y previsiones de CoreWeave y Super Micro Computer reforzaran la confianza en que la demanda de capacidad informática sigue siendo robusta. Al mismo tiempo, los inversores no pueden ignorar por completo los riesgos inflacionarios derivados del petróleo, con los precios del crudo estadounidense volviendo a superar los 83 USD por barril.

Fuente: xStation5

Nasdaq 100 – mapa de calor del mercado

El Nasdaq 100 se mantiene bajo una ligera presión, pero el panorama subyacente es considerablemente más sólido de lo que sugiere el comportamiento general del índice, ya que las acciones de semiconductores están registrando un amplio interés comprador. Nvidia sube alrededor de un 1,7%, mientras que Applied Materials, Intel, Micron y Lam Research registran avances aún mayores, lo que apunta a una demanda sostenida por compañías expuestas a la inteligencia artificial y a la infraestructura informática. El principal lastre proviene de las mayores compañías de software e internet, con Microsoft cayendo alrededor de un 1%, Apple un 0,5% y Meta un 0,4%, mientras que Alphabet permanece ligeramente en terreno negativo.

En la práctica, el capital no está abandonando al sector tecnológico en su conjunto, sino que está rotando hacia los semiconductores a expensas de algunas megacapitalizaciones. Nvidia es especialmente importante debido a su elevado peso en el índice, ya que sus alzas están ayudando a compensar la debilidad de varios otros componentes importantes. Por lo tanto, la sesión sigue siendo altamente selectiva: el apetito por el riesgo no ha desaparecido, pero los inversores están diferenciando cada vez más entre compañías individuales, incluso dentro de los segmentos más grandes del Nasdaq 100.

Fuente: XTB Research

Nasdaq 100 – ¿qué sectores están impulsando al índice a la baja?

La debilidad de hoy en el Nasdaq 100 se explica principalmente por el sector de Comunicaciones, que cae alrededor de un 2,37% y representa, con diferencia, la mayor parte de la contribución negativa al índice. Mientras tanto, Tecnología cae solo alrededor de un 0,31%, una distinción importante que demuestra que la presión vendedora no está distribuida uniformemente en el conjunto de los activos de crecimiento. Consumo Discrecional también pesa sobre el índice de referencia, con una caída cercana al 1%, mientras que Salud y Servicios Públicos cotizan en terreno positivo.

Esta estructura apunta más hacia una rotación dentro del índice que hacia una venta generalizada convencional de activos de riesgo. Al mismo tiempo, la elevada contribución de Comunicaciones pone de relieve una característica inherente de los índices ponderados por capitalización: los movimientos de un reducido grupo de las compañías más grandes pueden determinar la dirección de todo el índice, incluso cuando el mercado en general se mantiene relativamente estable. Por lo tanto, durante el resto de la sesión, la pregunta clave no será tanto cómo se comporta el componente promedio del Nasdaq, sino si las mayores compañías de Comunicaciones pueden comenzar a recuperarse.

Fuente: XTB Research

S&P 500 – principales alzas y caídas

La clasificación de hoy del S&P 500 muestra una clara preferencia por las compañías tecnológicas y los beneficiarios del gasto en infraestructura de IA, con Super Micro Computer (+14,14%) liderando con claridad las alzas. Ciena (+6,03%), Teradyne (+5,03%), Applied Materials (+4,58%) y Lam Research (+4,53%) también muestran un sólido desempeño, confirmando que el capital vuelve a fluir hacia compañías de hardware, semiconductores e infraestructura de centros de datos. Sin embargo, las valoraciones de algunos de estos líderes siguen siendo exigentes: Ciena cotiza con una relación precio-beneficio superior a 125 veces, mientras que Marvell está valorada en alrededor de 74 veces, lo que significa que el mercado continúa descontando un crecimiento muy fuerte de los beneficios futuros.

En el lado negativo, no existe un único tema sectorial dominante, con caídas que abarcan compañías del sector salud como Cencora (-3,72%) e Insulet (-2,86%), así como empresas de los sectores energético, consumo y tecnológico. Palantir (-2,24%) es otro caso destacado, con una relación precio-beneficio de alrededor de 139 veces; con una valoración de este nivel, incluso un deterioro moderado del sentimiento hacia las acciones de crecimiento puede traducirse en una volatilidad del precio de la acción superior al promedio.

En general, la sesión de hoy refleja no tanto un aumento generalizado del apetito por el riesgo como un regreso altamente selectivo del capital hacia la infraestructura de IA y los semiconductores, donde los inversores siguen dispuestos a pagar múltiplos elevados por el crecimiento esperado.

Fuente: XTB Research

Nasdaq 100 – valoración, impulso y amplitud de mercado

El Nasdaq 100 cae alrededor de un 0,3%, pero desde una perspectiva más amplia de tendencia hay pocas señales, hasta el momento, de un deterioro significativo del panorama del mercado. El índice todavía acumula un alza del 16,9% en lo que va del año y del 25% durante el último año, mientras cotiza apenas un 3,7% por debajo de su máximo histórico. La amplitud de mercado también se mantiene relativamente saludable: el 68,7% de los componentes está por encima de su media móvil de 200 días y el 52,5% se encuentra por encima de su media móvil de 50 días, mientras que hasta un 59% de las acciones cotiza al alza durante la sesión de hoy.

Esta divergencia es significativa porque demuestra que la caída del índice está siendo impulsada principalmente por la debilidad de varios componentes de gran peso, y no por una venta generalizada del mercado. La valoración sigue siendo la principal limitación: el Nasdaq 100 cotiza con una relación precio-beneficio de alrededor de 31,4 veces y el sector tecnológico cerca de 40 veces, dejando relativamente poco margen para decepciones en los próximos resultados. Entre los líderes de fortaleza relativa continúan figurando compañías tecnológicas como Micron, AMD, Palo Alto Networks y CrowdStrike, lo que confirma que los inversores siguen buscando exposición al crecimiento, aunque de forma cada vez más selectiva. Por lo tanto, la corrección actual se parece más a una rotación bajo la superficie de una tendencia sólida que a una ruptura de esa tendencia, pero con estos niveles de valoración, mantener el mercado alcista requerirá un crecimiento continuo de los beneficios subyacentes y no solo una mayor expansión de múltiplos.

Fuente: XTB Research

Noticias empresariales: Nebius, Cava, Super Micro Computer e Intel

Nebius Group sube más de un 12% después de presentar resultados que superaron las expectativas del mercado tanto en ingresos como en EBITDA. El margen bruto también se situó por encima de las previsiones, lo que resulta particularmente importante para un proveedor de infraestructura de IA en rápida expansión, ya que sugiere que ampliar el negocio no tiene por qué producirse necesariamente a costa de la rentabilidad. La cuestión clave para Nebius ahora es el ritmo de expansión de la infraestructura y la utilización de la nueva capacidad informática añadida, ya que estos factores determinarán si el actual impulso de los ingresos puede traducirse en una mejora sostenible de los beneficios.

Cava Group sube casi un 12% tras sus resultados del segundo trimestre. La cadena de restaurantes obtuvo un beneficio de 0,19 USD por acción frente a expectativas de 0,18 USD, mientras que los ingresos alcanzaron los 368,4 millones de USD, por encima de la estimación de consenso de 361 millones de USD. La reacción del precio de las acciones demuestra que el mercado sigue premiando a las compañías de consumo capaces de ampliar su presencia mientras mantienen un fuerte impulso de beneficios. Sin embargo, a medida que Cava crezca, es probable que los inversores se centren cada vez más en la rentabilidad unitaria de los nuevos restaurantes y no simplemente en el ritmo de nuevas aperturas.

Intel, mientras tanto, sigue en el foco después de aumentar su oferta de acciones hasta 20.000 millones de USD. El capital adicional diluirá a los accionistas existentes —Bank of America estima un impacto sobre el beneficio por acción de alrededor del 5%—, pero los analistas también destacan el otro lado de la operación. La considerable ampliación de capital fortalece el balance de Intel y proporciona una mayor flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia de fundición, intensiva en capital, mientras que Bank of America considera el movimiento como una señal de mayor confianza en la demanda futura y en la capacidad de la compañía para ampliar la producción. UBS también sostiene que la oferta elimina una fuente previa de incertidumbre en torno al financiamiento de la estrategia de Intel y podría interpretarse como evidencia de una mayor confianza de la dirección en su hoja de ruta para el negocio de fundición. Por lo tanto, en el corto plazo los inversores deben absorber la dilución, pero a más largo plazo la pregunta más importante es si los 20.000 millones de USD adicionales pueden ayudar a Intel a convertir el enorme gasto de capital en nuevos clientes, una mayor utilización de sus fábricas y una mejora de la rentabilidad.

Super Micro Computer (intervalo D1)

Super Micro Computer registra una fuerte alza tras sus resultados y, en particular, unas previsiones muy sólidas para el próximo trimestre. La compañía espera un beneficio por acción ajustado de entre 1,01 y 1,10 USD, muy por encima de la estimación de consenso de apenas 0,76 USD, mientras que su previsión de ingresos de entre 14.500 y 15.500 millones de USD también supera ampliamente los 11.680 millones de USD esperados por el mercado. Esta es una señal importante para la cadena de suministro más amplia de la IA porque Super Micro opera relativamente cerca de la demanda final de servidores e infraestructura de centros de datos. Una diferencia tan amplia entre las previsiones de la dirección y el consenso anterior sugiere que la demanda de infraestructura informática sigue siendo más fuerte de lo que muchos en Wall Street habían anticipado.

Fuente: xStation5