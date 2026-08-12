Resultados de CoreWeave: accionistas más tranquilos y alzas de dos dígitos

La compañía de “neo-cloud” publicó sus resultados correspondientes al último trimestre. La acción ha sufrido fuertes caídas en el gráfico durante los últimos meses; solo desde junio, acumula un descenso de alrededor del 50%. La venta masiva estuvo impulsada por las crecientes dudas en torno a las inversiones en IA y, sobre todo, sobre quién será finalmente el verdadero beneficiario.

Aunque el modelo de negocio y la forma en que la compañía financia sus gastos de capital aún dejan mucho que desear, desde el punto de vista operativo la empresa logró relegar a un segundo plano muchas de las preocupaciones de los inversores. Las acciones suben alrededor de un 18% en la apertura tras la publicación.

Resultados

El débil sentimiento podría haber contribuido en cierta medida a la recepción, pero debe decirse claramente que la publicación es positiva y muestra no solo crecimiento nominal, sino, sobre todo, una mejora en la calidad.

Los ingresos superaron los 2.570 millones de USD frente a expectativas de 2.560 millones de USD. La superación fue mínima, aunque sigue representando un crecimiento de más del 100%.

La cartera de pedidos aumentó hasta 104.200 millones de USD, casi un 5% trimestre a trimestre.

La verdadera sorpresa fue la rentabilidad operativa. Las condiciones favorables de precios en los nuevos contratos apuntan a una rápida monetización de la capacidad desplegada, algo crucial para una compañía con este modelo de negocio.

El beneficio operativo alcanzó los 128 millones de USD, casi el doble de los 66 millones de USD esperados.

Además, el margen operativo aumentó hasta el 5%. Esto representa un incremento de casi cinco veces frente al trimestre anterior.

A pesar de superar significativamente las expectativas, CoreWeave sigue siendo la misma compañía.

La pérdida neta fue de 567 millones de USD, aunque es inferior a los aproximadamente 677 millones de USD esperados.

La pérdida es consecuencia de las inversiones de la compañía.

El CAPEX ascendió a 9.350 millones de USD, por encima del extremo superior de las expectativas del mercado, situado en torno a 9.000 millones de USD.

De no ser por esto, la reacción del mercado a los resultados probablemente habría sido mejor.

Previsiones

Las previsiones de la dirección respaldan la tesis de que los fundamentales de la compañía están mejorando.

Se espera que los ingresos anuales superen los 12.400 millones de USD.

Se espera que el ARR aumente hasta más de 18.500 millones de USD para finales de año.

El beneficio podría alcanzar potencialmente hasta 1.150 millones de USD.

Se proyecta un CAPEX de entre 35.000 y 39.000 millones de USD, frente a la previsión anterior de entre 31.000 y 35.000 millones de USD.

Conclusión

CoreWeave presentó un excelente informe que superó las expectativas del mercado allí donde era necesario, y en un momento en que los inversores más necesitaban una razón para seguir creyendo en la compañía.

La mejora operativa es visible y real; además, resulta difícil esperar que los resultados se deterioren significativamente en el corto plazo.

Lo más importante para la tesis alcista es que la compañía mantiene un enorme apalancamiento operativo, que apenas está comenzando a reflejarse en las cifras. Los ingresos registran un crecimiento de dos dígitos, pero el EBITDA y los márgenes aumentan aún más rápido. Incluso la pérdida neta se ha reducido claramente, y la compañía está cerca de alcanzar la rentabilidad neta. Si se mantiene el ritmo actual de crecimiento, los beneficios para los accionistas podrían ser enormes en apenas unos pocos trimestres.

Sin embargo, eso no es toda la historia.

La diferencia entre el EBIT y el EBITDA asciende a nada menos que 1.300 millones de USD. Esto se debe a la enorme amortización y depreciación que registra la compañía. Esta es una de las principales debilidades de los negocios basados en centros de datos, aunque, a diferencia de CoreWeave, para la mayoría de ellos se trata de infraestructura ordinaria y no del principal vehículo para generar ingresos. La cobertura de pasivos es de apenas 0,41; aunque la compañía puede permitirse esta situación por ahora, un deterioro significativo de las condiciones o del sentimiento en el mercado de deuda corporativa podría llevarla a la insolvencia.

CoreWeave sigue siendo una de las apuestas más concentradas y arriesgadas sobre la revolución de la IA, pero la actual presentación de resultados desplazó el centro de gravedad hacia las alzas.

Análisis técnico de CoreWeave (D1)

La tendencia de largo plazo en el gráfico sigue siendo moderadamente negativa, algo claramente visible al trazar un amplio canal descendente desde el máximo de mediados de 2025. En el corto plazo, la situación también es problemática debido a las frecuentes caídas por debajo de la EMA de 200 días. Sin embargo, la última presentación de resultados debería ayudar a la acción a superar la EMA de 200 días y acercarse al límite superior de la tendencia bajista, creando una oportunidad para romper la racha técnica negativa. Una fuerte zona de resistencia en torno a los 69 USD proporciona claramente un piso sólido que la oferta no ha logrado perforar a la baja, y hay pocas señales de que esto vaya a cambiar. Fuente: xStation5