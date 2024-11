APERTURA EE.UU.: toma de beneficios parcial al inicio de la sesión de contado ✂️

El dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen subiendo

Los índices abren ligeramente a la baja

El US500 se mantiene por encima de la marca de los 6000 puntos La sesión de contado en el mercado estadounidense comienza con una pequeña toma de beneficios tras los recientes beneficios dinámicas. Sin embargo, los niveles clave de los índices se mantienen y, poco después, el mercado incluso muestra ligeros beneficios. El reciente aumento del mercado bursátil se produce a pesar de la presión del fortalecimiento del dólar. Hoy, el dólar ha ganado otro 0,45% hasta los 105,8000 puntos, el nivel más alto desde abril de 2024, incluso cuando la Fed ha iniciado un ciclo de recortes de tipos. Actualmente no hay una preocupación significativa por el fortalecimiento del mercado de divisas, ya que el llamado Trump Trade continúa tras las elecciones de la semana pasada. Sin embargo, a largo plazo, un dólar fuerte puede ejercer presión gradualmente sobre el mercado bursátil. S&P 500 Las cotizaciones actuales del índice rondan el 0%, con una tendencia alcista ya que se han recuperado las caídas iniciales. En la primera parte del día, cayó un 0,10%. Desde una perspectiva de análisis técnico, el nivel de soporte clave es el umbral de los 6000 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 Noticias bursátiles Shopify (SHOP.US) está repuntando un 20% después de informar un aumento de ingresos interanual del 26% en el tercer trimestre, lo que marca un crecimiento constante durante seis trimestres. El volumen bruto de mercancías y los ingresos recurrentes mensuales aumentaron un 24%. Los ingresos operativos aumentaron un 132% interanual y el flujo de caja libre creció un 53% hasta los 421 millones de dólares. Shopify anticipa que los ingresos del cuarto trimestre crecerán entre el 20% y el 25% interanual, y se espera que el crecimiento de las ganancias brutas se mantenga fuerte y se proyecta que los gastos operativos representen el 32%-33% de los ingresos. Live Nation Entertainment (LYV.US) está subiendo un 4,60% después de publicar resultados mixtos del tercer trimestre impulsados ​​por fuertes patrocinios y un aumento en las ventas de entradas. La compañía informó que casi todos los compromisos de patrocinio previstos se aseguraron, lo que refleja un crecimiento de dos dígitos. Además, ya se han vendido más de 20 millones de entradas para conciertos para 2025, lo que también refleja un crecimiento de dos dígitos. Grab Holdings (GRAB.US) subió casi un 8% después de unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado, con un aumento de los ingresos del 16% interanual y un GMV On-Demand que aumentó un 15%. Grab elevó su previsión de ingresos para el año fiscal 2024 a $ 2.76 mil millones - $ 2.78 mil millones, lo que refleja un aumento interanual del 17% - 18%, superando las previsiones anteriores y el consenso del mercado. La compañía también mejoró su pronóstico de EBITDA ajustado a $ 308 millones - $ 313 millones y reafirmó su objetivo de flujo de efectivo libre ajustado positivo. Luminar Technologies (LAZR.US) está aumentando un 1% después de los resultados mixtos del tercer trimestre. La compañía destacó la expansión comercial, incluida una extensión de contrato con un importante OEM japonés para LiDAR y nuevas ofertas de software. El LiDAR de la compañía se convertirá en estándar en los vehículos Volvo, incluido el EX90. En el cuarto trimestre, Luminar anticipa un crecimiento moderado de los ingresos a partir de nuevos contratos e iniciativas de ahorro de costos que deberían reducir las pérdidas, aunque se espera que la liquidez disminuya entre $ 230 millones y $ 240 millones debido a la reestructuración y el uso reducido del programa de capital. Honeywell (HON.US) está subiendo más del 5% después de la información de que el inversor activista Elliott Investment Management adquirió una participación de $ 5 mil millones, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas de Honeywell. Elliott está abogando por una revisión estratégica, que potencialmente incluya una división del conglomerado industrial.

