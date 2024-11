APERTURA EE.UU.: Wall Street se desploma; el SMCI sube un 32% 🔔

Los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses abren ligeramente a la baja

El 铆ndice US2000 registra las mayores ca铆das

El 铆ndice del d贸lar sube un 0,16%

Los rendimientos de los bonos estadounidenses caen Al comienzo de la sesi贸n en Wall Street, la presi贸n vendedora es dominante, pero los 铆ndices intentan recuperar sus ca铆das. El 铆ndice de peque帽a capitalizaci贸n US2000 es el que m谩s cae, seguido del US500 y el US100. La ca铆da del mercado burs谩til se produce junto con un ligero fortalecimiento del d贸lar. El 铆ndice USDIDX sube un 0,16% hoy y se mantiene cerca de los m谩ximos de sus recientes y r谩pidas subidas. Por otro lado, los rendimientos de los bonos estadounidenses experimentan hoy ca铆das bastante fuertes. Los rendimientos de los bonos a 10 a帽os han ca铆do al 4,37%, mientras que los rendimientos de los bonos a 2 a帽os bajan al 4,25%. 聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las ca铆das son visibles en todo el mercado, independientemente del sector. La 煤nica excepci贸n es el sector de semiconductores, que incluye principalmente a Nvidia (NVDA.US), TSM (TSM.US) y ASML (ASML.US). Cabe se帽alar que Nvidia publicar谩 su informe trimestral ma帽ana. Fuente: xStation 5 US2000 El 铆ndice US2000 retrocede otro 0,95 % hoy hasta los 2300 puntos. Esto marca la sexta sesi贸n consecutiva en descenso, con precios que caen m谩s del 6,50 % desde los m谩ximos posteriores a las elecciones. Actualmente, el 铆ndice est谩 probando el l铆mite superior de la reciente consolidaci贸n en torno a los 2300 puntos. Mientras se mantenga por encima de esta zona, la tendencia general seguir谩 siendo alcista. Sin embargo, romper el soporte en el nivel de 2300 puntos puede indicar una mayor presi贸n de venta con un objetivo potencial en torno a los 2200 puntos, borrando todas las ganancias posteriores a las elecciones. Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa Walmart (WMT.US) sube un 3,10% despu茅s de que la empresa superara las expectativas de ventas comparables en EE. UU. en el tercer trimestre y aumentara su previsi贸n para todo el a帽o en cuanto a ventas netas y beneficios ajustados. Las ventas comparables en EE. UU. aumentaron un 5,3%, superando la estimaci贸n de consenso del 3,8%. El director ejecutivo Doug McMillon destac贸 el crecimiento del volumen en tienda, la recogida en tienda y la entrega, y la entrega super贸 a otras categor铆as. Walmart ahora anticipa un crecimiento de las ventas netas para el a帽o fiscal 2025 de entre el 4,8% y el 5,1%, por encima de su rango anterior del 3,75% al 鈥嬧4,75%. Lowe (LOW.US) cae un 3,20% a pesar de superar las expectativas de ingresos y beneficios trimestrales. El aumento del gasto de los consumidores en reparaciones del hogar despu茅s de los da帽os causados 鈥嬧媝or el hurac谩n proporcion贸 un impulso, pero no compens贸 por completo la menor demanda de art铆culos de bricolaje de alto precio, que siguen siendo fundamentales para las ventas de Lowe's. La empresa aument贸 ligeramente su previsi贸n de ventas para todo el a帽o. Symbotic (SYM.US) repunta un 26% tras los impresionantes resultados del cuarto trimestre, que incluyen un aumento interanual de los ingresos del 47%. Para el primer trimestre fiscal, Symbotic proyect贸 ingresos entre $495 millones y $515 millones, superando el consenso de $495,73 millones, junto con un EBITDA ajustado anticipado de $27 millones a $31 millones. La directora financiera Carol Hibbard destac贸 las expectativas de un fuerte crecimiento de los ingresos y m谩rgenes brutos estables en el pr贸ximo trimestre, con inversiones espec铆ficas destinadas a aprovechar nuevas oportunidades. Super Micro Computer (SMCI.US) sube un 32% despu茅s de nombrar a BDO como su nuevo auditor independiente y presentar un plan de cumplimiento al Nasdaq para cumplir con los requisitos de cotizaci贸n. El fabricante de servidores, que enfrent贸 un retraso en la presentaci贸n de su informe de fin de a帽o tras la renuncia de Ernst & Young en octubre, asegur贸 al Nasdaq que tiene la intenci贸n de presentar su informe anual para el a帽o fiscal que termina el 30 de junio y su informe trimestral para el per铆odo que termina el 30 de septiembre. Fuente: xStation5.聽

