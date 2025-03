Apertura en EE.UU.: los índices intentan continuar con las ganancias de ayer al inicio de la sesión📌

La sesi贸n de ayer en el mercado burs谩til estadounidense cerr贸 con ganancias claras en los principales 铆ndices, impulsadas principalmente por noticias geopol铆ticas positivas, como una reducci贸n en la intensidad de los aranceles de EE.UU., que lograron compensar los datos macroecon贸micos m谩s d茅biles, como una lectura menor en el PMI del sector manufacturero. Hoy, en la apertura de la sesi贸n en efectivo, los 铆ndices intentan continuar con las ganancias de ayer, aunque de momento de forma moderada. El US500 sube 0,40 %, el US100 avanza 0,64 %, mientras que el US2000 registra una ca铆da del 0,10 %. El optimismo en el mercado burs谩til se ve respaldado por un descenso del d贸lar de casi 0,25 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La administraci贸n del presidente Trump podr铆a adoptar un enfoque m谩s equilibrado en cuanto a los aranceles hacia los socios comerciales de EE.UU. Esta informaci贸n ha reducido la preocupaci贸n de los inversores sobre una posible escalada en las guerras comerciales, que en los 煤ltimos meses ha sido una fuente importante de incertidumbre. Esto se ha traducido en un aumento del apetito por el riesgo y en ganancias en el mercado burs谩til. Hoy tambi茅n se publicaron varios datos macroecon贸micos nuevos de EE.UU., que sin embargo no han tenido un impacto significativo en el mercado. El 铆ndice de confianza del consumidor del Conference Board cay贸 7,2 puntos hasta 92,9 (1985=100), marcando el cuarto descenso mensual consecutivo y el nivel m谩s bajo desde 2022 , lo que indica un aumento de las preocupaciones de los consumidores .

Ventas de viviendas nuevas: lectura ligeramente inferior, pero con crecimiento mensual.

脥ndice de la Fed de Richmond: dato muy por debajo de las expectativas (-4 frente al pron贸stico de 8 y el dato anterior de 6). A pesar de la esperanza temporal de los inversores por una pol铆tica arancelaria menos proteccionista, los 煤ltimos informes reflejan preocupaciones tanto entre los consumidores como entre las empresas. US500 El 铆ndice de las empresas m谩s grandes de EE.UU. sube hoy 0,67 %, continuando con un fuerte rebote desde la zona de soporte. La resistencia m谩s cercana para los compradores podr铆a ser la zona por debajo de los 5.930 puntos. Fuente: xStation5 Noticias corporativas Trump Media & Technology Group (DJT.US) sube +11,80 % tras anunciar un acuerdo no vinculante con Crypto.com para lanzar una serie de ETFs a trav茅s de su marca Truth.Fi. Estos fondos, enfocados en activos digitales y sectores "Made in America" como la energ铆a, contar谩n con el soporte tecnol贸gico y de liquidez de Crypto.com. Los ETFs se lanzar谩n en EE.UU., Europa y Asia, y DJT planea invertir hasta $250 millones a trav茅s de Charles Schwab. El CEO Devin Nunes destac贸 la iniciativa como un impulso al crecimiento y la innovaci贸n sin sesgo pol铆tico. Carvana (CVNA.US) sube +3,60 % despu茅s de que Morgan Stanley mejorara la calificaci贸n de la acci贸n a Overweight, destacando una oportunidad de compra favorable tras una ca铆da reciente del 25 %. El analista Adam Jonas elogi贸 el s贸lido desempe帽o de la empresa 鈥cuatro trimestres consecutivos de crecimiento de ventas minoristas de dos d铆gitos y m谩rgenes EBITDA aproximadamente el doble del promedio del sector鈥 as铆 como sus beneficios en escala e integraci贸n. El precio objetivo se elev贸 a $280 desde $260, lo que implica un potencial alcista del 31 %. KB Home (KBH.US) cae -2,70 % tras no alcanzar las expectativas de ganancias del primer trimestre y reducir sus previsiones para 2025 debido a problemas de accesibilidad y presiones macroecon贸micas. Los ingresos cayeron 5 % y los pedidos netos se redujeron 17 % interanual, con un aumento de 2 puntos en la tasa de cancelaciones, hasta 16 %. La proyecci贸n de ingresos para el a帽o fiscal 2025 se ajust贸 a la baja, ubic谩ndose ahora entre $6.600 millones y $7.000 millones, con expectativas de m谩rgenes brutos tambi茅n reducidas. La empresa nombr贸 a Robert R. Dillard como nuevo CFO, efectivo a partir de marzo de 2025. UniFirst (UNF.US) se desploma -13,80 % despu茅s de que Cintas cancelara las conversaciones de adquisici贸n, a pesar de una oferta previa de $275 por acci贸n. El CEO de Cintas, Todd Schneider, declar贸 que no se logr贸 acuerdo sobre t茅rminos clave de la transacci贸n y que no era viable continuar las negociaciones. La cancelaci贸n del acuerdo elimin贸 las esperanzas de los inversores sobre una prima de adquisici贸n, lo que provoc贸 una fuerte venta masiva de acciones.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "