APERTURA EN EE. UU.: Los índices se mantienen estables tras otro aplazamiento arancelario (08.07.2025)

Wall Street se mantiene a la expectativa de novedades sobre la política arancelaria del presidente Trump, con los principales índices registrando pocos o nulos cambios, mientras los inversores asimilan el aplazamiento del plazo de las negociaciones. El S&P 500 y el Nasdaq se mantienen estables en las primeras operaciones, mientras que el Dow Jones registra una caída del 0,2% y el índice de pequeña capitalización Russell 2000 anota un alza del 0,5%. Las tensiones comerciales se intensificaron luego de que Trump anunciara de forma unilateral la imposición de aranceles a 14 países, incluyendo aranceles del 25% sobre Corea del Sur y Japón a partir de agosto, con algunas tasas que alcanzan el 40%. Si bien la administración ha insinuado posibles acuerdos comerciales, pocos se han concretado, lo que ha generado preocupaciones sobre una posible escalada en el corto plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El rendimiento sectorial es mixto, con energía, salud y tecnología de la información liderando el repunte tras las caídas de ayer. La mayoría de las acciones de bienes de consumo se encuentran en terreno negativo; también pesa el sentimiento negativo sobre empresas relacionadas con energía solar y eólica, luego de que Trump solicitara una aplicación más estricta de los incentivos fiscales en el sector. Desempeño por sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP US500 (H1) Los futuros del S&P 500 han estado cotizando lateralmente durante un tiempo debido a la falta de definiciones claras en la política comercial de EE. UU. El índice ha estado operando por encima del nivel de 6280, tras un reciente repunte desde la media móvil exponencial (EMA) de 120 períodos (línea púrpura oscura). El Índice de Fuerza Relativa (RSI), relativamente bajo en torno a 40, refleja un impulso debilitado ante la persistente incertidumbre. Sin embargo, las expectativas de acuerdos comerciales han evitado que el índice caiga por debajo de su nivel inicial de julio. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Las acciones de Circle Internet caen un 1,2% después de que Mizuho emitiera una recomendación de venta, citando una sobreestimación del crecimiento del USDC y riesgos relacionados con las tasas de interés. El analista estima una caída del 25–30% respecto al consenso de ingresos para 2027, y fija un precio objetivo de 85 USD ( 50% por debajo del nivel actual). Señala que Coinbase captura la mayor parte de la economía del USDC; estima ingresos de 3.300 millones USD para 2027 frente a los 4.500 millones USD proyectados por el mercado.

Merit Medical sube un 4,2% tras reportar ingresos preliminares para el segundo trimestre de 380–384 millones USD , superando las estimaciones ( 372,3 millones USD ), con un crecimiento interanual del 12–14% . La empresa nombró a Martha Aronson (ex Medtronic) como directora ejecutiva, con efecto a partir del 3 de octubre. El fundador Fred Lampropoulos continuará como presidente del directorio. Desde Raymond James destacaron que Aronson tiene grandes desafíos por delante, tras décadas de liderazgo de Lampropoulos.

Las acciones del sector de energías limpias en EE. UU. caen luego de que Trump solicitara una aplicación más estricta de las normas fiscales para proyectos solares y eólicos (Enphase -4,2%, SolarEdge -5,8%, Sunrun -11,2%, First Solar -4%, NEXTracker -4,6%).

