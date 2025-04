Apertura en EE. UU.: Wall Street presionado por los débiles datos de ISM manufacturero y JOLTS. PVH Corp se dispara un 19 %.

El sentimiento en Wall Street vuelve a ser débil hoy, ya que los inversores temen los aranceles, los datos económicos más débiles de lo esperado y la inestabilidad en los precios, como lo refleja el informe manufacturero ISM de marzo.

El índice con peor desempeño en la jornada es el Russell 2000, que cae más de 1,2 %, ya que las empresas de baja capitalización en EE. UU. son más vulnerables al temor de estanflación o recesión. Wall Street cae tras la apertura, en medio del aumento de temores por el deterioro de los datos económicos; las ofertas de empleo JOLTS también decepcionaron.

El PMI final resultó ligeramente mejor, pero el informe ISM quedó muy por debajo de lo esperado; el subíndice de precios se disparó a niveles cercanos a 70.

PVH Corp se dispara casi un 19 % tras publicar un informe trimestral de beneficios inesperadamente sólido. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Nasdaq 100 (US100) no logró rebotar por encima de zonas clave de resistencia, en especial la media móvil exponencial de 200 periodos (EMA200). Los volúmenes indican que los compradores siguen activos, pero por ahora puede esperarse que persista el sentimiento de aversión al riesgo (risk-off), debido a la incertidumbre sobre los aranceles y la posibilidad de que los datos macroeconómicos de EE. UU. se debiliten en la segunda mitad de la semana.

Por otro lado, el nivel de 19.000 puntos podría actuar como un soporte técnico muy sólido. Fuente: xStation5 Noticias empresariales Southwest Airlines , Delta Air Lines y American Airlines registran caídas luego de que Jefferies rebajara su calificación sobre las acciones ante la incertidumbre en torno al consumo y el gasto corporativo.

Las acciones de First Watch Restaurant Group suben un 7,2 % después de que TD Cowen mejorara su recomendación sobre la cadena de restaurantes, de “mantener” a “comprar”, citando una configuración favorable de riesgo-retorno.

Las acciones de Kroger caen un 0,8 % luego de que la analista Karen Short de Melius rebajara su recomendación de “mantener” a “vender”.

Las acciones de Johnson & Johnson caen un 3,7 % tras la decisión de un juez federal de rechazar el tercer intento del fabricante de productos sanitarios por utilizar la bancarrota de una de sus unidades para poner fin a las demandas por cáncer vinculadas a su talco para bebés. Analistas señalaron que esto incrementa la presión sobre la acción dada la incertidumbre sobre cómo la compañía gestionará las reclamaciones.

Las acciones de Microvast suben un 10 % luego de que el fabricante de baterías de ion litio reportara previsiones de ingresos para 2024 que superaron las estimaciones, gracias al creciente interés por su tecnología.

Las acciones de Progress Software aumentan un 7,1 % después de que la compañía reportara resultados del primer trimestre por encima de lo esperado y elevara sus previsiones anuales para beneficios ajustados y margen operativo ajustado. US2000 cae un 1,2 % en la jornada, ubicándose por debajo de los 2000 puntos y volviendo a probar mínimos recientes. El índice acumula una caída de casi el 20 % desde los máximos de 2024, lo que indica que las empresas de pequeña y mediana capitalización están entrando en mercado bajista. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "