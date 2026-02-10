Apertura en EE.UU.: Wall Street sube pese a débiles ventas minoristas

Wall Street inició la sesión con avances moderados, con los principales índices registrando ligeras ganancias. El S&P 500 sube en torno a 0,2%, el Nasdaq avanza 0,1% y el Dow Jones gana cerca de 0,5%. El mercado estadounidense mantiene un tono positivo tras el cierre de ayer, cuando la mayoría de los índices terminaron al alza y el Dow Jones marcó un nuevo récord de cierre, reflejando un proceso de acumulación sostenido y la fortaleza relativa de las grandes compañías, especialmente del sector tecnológico, que está rebotando tras las caídas previas.

Desde el punto de vista macroeconómico, se acaban de publicar los datos de ventas minoristas de diciembre en EE.UU., que mostraron una sorpresa negativa significativa frente a las expectativas. Las ventas mensuales se mantuvieron planas, y el componente “subyacente” (que excluye automóviles) tampoco registró crecimiento. Esto apunta a una posible desaceleración del consumo, lo que podría limitar el impulso económico y reducir las presiones inflacionarias derivadas de la demanda. Al mismo tiempo, los costes laborales continúan aumentando, pero a un ritmo menor de lo esperado, lo que también mitiga el riesgo de un crecimiento excesivo de los precios. En conjunto, estos datos sugieren que la inflación podría seguir moderándose, lo que incrementa la probabilidad de que la Reserva Federal adopte un tono más dovish, con eventuales recortes de tasas en el futuro.

Fuente: XTB Research

Los futuros del US500 (S&P 500) cotizan ligeramente al alza en la sesión de hoy. El sentimiento positivo en el sector tecnológico respalda las valoraciones, a pesar de las ventas minoristas más débiles de lo previsto. Un menor dinamismo del consumo podría aumentar las probabilidades de una política monetaria más acomodaticia por parte de la Fed, lo que contribuye a sostener el buen ánimo del mercado.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Alphabet (GOOGL.US) recaudó USD 20.000 millones mediante una emisión de bonos corporativos para financiar la expansión de su negocio de inteligencia artificial. Los bonos, con distintos vencimientos, atrajeron una demanda masiva que superó los USD 100.000 millones. Los fondos se destinarán a inversiones en centros de datos y tecnologías de IA, con un capex que podría alcanzar los USD 185.000 millones en 2026. Además, se informa que la compañía estaría evaluando la emisión de bonos a 100 años denominados en libras esterlinas.

S&P Global (SPGI.US) cae con fuerza tras la publicación de sus resultados del 4T y las proyecciones para 2026, que decepcionaron al mercado. La acción baja cerca de 7%, luego de que las previsiones de beneficio por acción quedaran por debajo del consenso, pese a un ligero aumento de los ingresos trimestrales. El menor crecimiento esperado en ganancias e ingresos genera dudas sobre la capacidad de la compañía para mantener su ritmo de expansión.

Datadog (DDOG.US) sube tras presentar resultados del 4T 2025 mejores de lo esperado. La compañía reportó un crecimiento de ingresos cercano al 29% interanual, hasta USD 953 millones, y un EPS ajustado de USD 0,59, superando las estimaciones. Además, la proyección de ingresos para el 1T 2026 se situó por encima de lo previsto por el mercado, reforzando el optimismo de los inversores. Aunque el BPA proyectado para el trimestre es ligeramente inferior al consenso, los sólidos resultados y las perspectivas de ingresos respaldan el desempeño de la acción.

Spotify (SPOT.US) avanza después de que sus resultados del 4T 2025 y sus previsiones superaran las expectativas. La compañía mostró un fuerte crecimiento en usuarios activos mensuales (MAU) y suscriptores premium, lo que se tradujo en mayores ingresos y una mejora de la rentabilidad. La proyección para el 1T 2026, que anticipa continuidad en el crecimiento de usuarios y solidez financiera, fue bien recibida por el mercado.

Coca-Cola (KO.US) retrocede tras sus resultados del 4T 2025. Aunque el BPA superó levemente las previsiones, los ingresos quedaron por debajo de lo esperado y la proyección moderada para 2026 ejerce presión sobre la acción.

Fuente: xStation5