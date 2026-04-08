Apertura estadounidense: Wall Street se dispara en medio del alto el fuego en Oriente Medio y las acciones tecnológicas suben

- La desescalada entre EE.UU. e Irán impulsa un fuerte rebote en el S&P 500, NASDAQ 100 y bolsas globales.
- La caída del petróleo alivia expectativas de inflación en EE.UU. y presiona a la baja al sector energético.
- La incertidumbre geopolítica persiste, lo que mantiene elevada la volatilidad y condiciona la continuidad del rally.
- La desescalada entre EE.UU. e Irán impulsa un fuerte rebote en el S&P 500, NASDAQ 100 y bolsas globales.
- La caída del petróleo alivia expectativas de inflación en EE.UU. y presiona a la baja al sector energético.
- La incertidumbre geopolítica persiste, lo que mantiene elevada la volatilidad y condiciona la continuidad del rally.
Los mercados bursátiles repuntaron en respuesta a las señales de desescalada en las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. El anuncio de una suspensión temporal de las acciones militares provocó de inmediato una fuerte caída en los precios del petróleo y un repunte significativo en los mercados bursátiles mundiales. Wall Street abrió la sesión del jueves con un marcado optimismo. Los inversores comenzaron a descontar un escenario de menor interrupción en el suministro energético, precios del petróleo más bajos y una postura más moderada de la Reserva Federal, factores que mejoraron el sentimiento general del mercado. Sin embargo, la medida sigue siendo condicional y de corta duración, lo que mantiene la incertidumbre en niveles elevados; aún no está claro si se alcanzará un acuerdo de paz definitivo entre Washington y Teherán tras el período de dos semanas. La pregunta clave es si el alto el fuego se traducirá en una solución diplomática duradera. No obstante, los inversores ya están volviendo a invertir en sectores que antes estaban sobrevendidos, en particular en acciones tecnológicas.
- El Dow Jones subió 1.380 puntos (casi un 3%), el S&P 500 ganó más del 2,5% y el Nasdaq 100 escaló casi un 3%; El contrato US500 subió un 2,1%.
- El crudo WTI cayó más del 17%, hasta aproximadamente 93,4 dólares, mientras que el Brent descendió más del 16%, hasta cerca de 91,7 dólares.
- El principal catalizador fue la decisión de Donald Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas.
- El alto el fuego está condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz, y Irán ya ha aceptado la reanudación temporal del tránsito energético bajo coordinación militar.
- Israel también ha aceptado el alto el fuego (según informes de prensa).
- Las conversaciones sobre posibles sanciones y alivio arancelario para Irán también contribuyeron al alza.
- Las acciones tecnológicas y cíclicas lideraron las ganancias (incluidas Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan y Boeing).
- El sector energético experimentó un descenso, con Exxon Mobil (-7%), Chevron (-6%) y el gigante del GNL Cheniere también bajo presión.
US500 (D1)
Fuente: xStation
Fuente: xStation
Noticias de compañías
- Delta Air Lines
- Las acciones subieron alrededor de un 12% en las operaciones previas a la apertura, impulsadas principalmente por la fuerte caída de los precios del petróleo.
- La reducción de los costos del combustible para aviones mejora significativamente las expectativas de margen operativo a corto plazo.
- La compañía reportó resultados del primer trimestre superiores a las expectativas del mercado, lo que respalda el optimismo.
- Sin embargo, las previsiones para el segundo trimestre se situaron por debajo del consenso, lo que indica cautela por parte de la gerencia.
- Actualmente, el mercado otorga mayor importancia a la dinámica de los costos del combustible que a las previsiones a corto plazo.
- Delta sigue siendo muy sensible a la volatilidad de los precios de la energía y a la demanda de los consumidores en el sector de los viajes.
- La sostenibilidad de la caída de los precios del petróleo y la estabilización geopolítica serán clave para un mayor crecimiento.
- Levi Strauss
- Las acciones ganaron más del 9% tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.
- Tanto los ingresos como las ganancias superaron las previsiones, lo que apunta a una sólida ejecución operativa.
- Un aspecto estructural clave es que las ventas directas al consumidor representan ahora el 50% de los ingresos totales.
- El modelo DTC mejora el control de los márgenes y reduce la dependencia de los canales mayoristas.
- La compañía elevó sus previsiones de ganancias para todo el año, lo que indica una creciente confianza en la demanda.
- Los resultados sugieren resiliencia en el sector. Segmento de indumentaria a pesar de un contexto macroeconómico volátil
- Entre los principales riesgos se incluyen la presión del consumidor y la posible desaceleración del gasto discrecional
- Exxon Mobil
- Las acciones cayeron más del 5,5 % en las operaciones previas a la apertura tras la fuerte caída de los precios del petróleo
- Este movimiento refleja una debilidad generalizada en el sector energético tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán
- La bajada de los precios del crudo reduce directamente los ingresos y márgenes esperados en la fase de exploración y producción
- La caída del petróleo por debajo de los 100 $/barril modifica las previsiones a corto plazo para todo el sector
- Exxon se había beneficiado previamente del aumento de los precios de la energía durante la escalada del conflicto
- El retroceso actual pone de manifiesto la fuerte correlación de la empresa con la geopolítica y los precios de las materias primas
- El rendimiento futuro dependerá de la durabilidad del alto el fuego y de la estabilidad del suministro mundial de petróleo
- Freshpet
- TD Cowen elevó la calificación de la acción a "comprar", citando un impulso de ventas superior al esperado
- Las acciones subieron más del 5 % en las operaciones previas a la apertura tras la mejora de la calificación
- Las ventas minoristas en lo que va del año han aumentado un 13 %, por encima de la previsión de la empresa para 2026 7-10%
- Se considera exagerada la preocupación por la competencia de Costco y Farmer's Dog.
- La envergadura y las ventajas competitivas de la empresa respaldan su posicionamiento en el mercado.
- Los analistas también destacan la mejora en el control de costes como un catalizador adicional.
- El precio objetivo de 80 dólares implica un potencial de revalorización de aproximadamente el 27%, lo que refuerza el optimismo.
- Clean Harbors
- Citi mejoró la calificación de la acción a "comprar" y elevó su precio objetivo a 346 dólares.
- Esto implica un potencial de revalorización de alrededor del 16% respecto al precio de cierre anterior.
- Las acciones subieron aproximadamente un 3% en las operaciones previas a la apertura tras la mejora de la calificación.
- Se espera que el aumento de la producción química en EE. UU. impulse el crecimiento.
- Esta tendencia está parcialmente vinculada a las interrupciones en el suministro en Oriente Medio.
- El segmento de Servicios Ambientales podría superar las previsiones actuales.
- La empresa tiene una exposición significativa al sector químico (14% de los ingresos), especialmente en servicios técnicos de alto margen.
- Royal Caribbean
- JPMorgan redujo su estimación de BPA para 2026 a 16,62 dólares y bajó el precio objetivo a 341 dólares.
- A pesar de la rebaja de la calificación, la nueva valoración... Aún implica un potencial alcista de alrededor del 27%.
- El banco mantuvo su recomendación de "sobreponderar", lo que indica una perspectiva positiva a largo plazo.
- La compañía se enfrenta a una "triple amenaza geopolítica": menor demanda, mayores costos de combustible e interrupciones operativas.
- Las tensiones en Oriente Medio han reducido la conversión de reservas para cruceros europeos.
- Otros obstáculos incluyen aproximadamente 270 millones de dólares en costos de combustible y pérdidas en inversiones.
- Las acciones repuntaron cerca de un 8% tras la noticia del alto el fuego, lo que evidencia una fuerte sensibilidad macroeconómica.
Fuente: xStation
Las Siete Magníficas: cómo el alto el fuego en Irán podría desencadenar el mayor rebote del año
Delta Airlines registra un repunte alcista tras la publicación de sus resultados.
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (08.04.2026)
Premercado: Dólar cae tras alto el fuego EE.UU.-Irán que hunde el petróleo bajo USD 100
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