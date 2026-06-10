Los datos de inflación de China correspondientes a mayo mostraron una brecha cada vez mayor entre el incremento de los costes que afrontan los productores y su escasa capacidad para repercutir esos costes en los precios al consumidor. Esto refuerza la idea de una economía que está saliendo de un período de deflación, pero que todavía no ha entrado en una fase de crecimiento saludable impulsado por la demanda.

Datos de inflación de China

La inflación de precios al productor (PPI) de China se aceleró hasta el 3,9% interanual, frente al 2,8% de abril, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022. El aumento estuvo impulsado principalmente por los precios de la energía, los metales y los componentes relacionados con la inteligencia artificial. Por su parte, la inflación de precios al consumidor (CPI) aumentó solo un 1,2% interanual, sin cambios respecto a abril y por debajo del consenso del mercado, que esperaba un 1,3%.

La inflación subyacente se desaceleró hasta el 1,1%, desde el 1,2% del mes anterior. La principal conclusión para los mercados es que China se enfrenta a una inflación impulsada por los costes, más que a un crecimiento de los precios derivado de una demanda sólida.

Costes al alza, demanda débil

Para los inversores, la señal más importante es la ampliación de la brecha entre el PPI y el CPI, lo que apunta a una creciente presión sobre los márgenes empresariales en China. Las compañías están pagando más por combustible, electricidad, metales no ferrosos, semiconductores y componentes electrónicos, mientras que la débil demanda interna y la intensa competencia limitan su capacidad para trasladar esos mayores costes a los consumidores. Los precios de los alimentos también siguieron ejerciendo presión a la baja sobre la inflación al consumidor. Los precios de la carne de cerdo cayeron alrededor de un 16% interanual, reduciendo la inflación del CPI en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales. Por otro lado, se registraron aumentos de precios más pronunciados en sectores vinculados a tendencias globales, como los combustibles, los equipos de telecomunicaciones, la electrónica y los metales, reflejando el impacto del conflicto en Oriente Medio y el auge de las inversiones impulsadas por la inteligencia artificial.

La reacción del mercado fue cautelosa, aunque lejos de ser alarmante. El yuan chino devolvió las ganancias que había registrado previamente frente al dólar estadounidense tras la publicación de los datos, mientras que el rendimiento del bono gubernamental chino a 10 años se mantuvo estable cerca del 1,7%. Estos datos podrían respaldar a determinados sectores relacionados con la inteligencia artificial, la electrónica y las materias primas, pero son menos favorables para el conjunto del mercado bursátil chino, donde la presión sobre los márgenes empresariales y la debilidad de la demanda de los hogares siguen siendo obstáculos importantes.

Gráfico FTSE China A50