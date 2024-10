Apertura USDCLP 03.10.2024

Fuerza del Dólar en Ascenso La reciente recuperación del dólar sigue dominando los mercados, apoyada por la debilidad de divisas como el yen japonés y la libra esterlina, así como las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio se posicionó en los $917 pesos por dólar, reflejando una depreciación del peso chileno frente a la divisa estadounidense. Este movimiento está acompañado por una leve corrección en el cobre, que ha mostrado un comportamiento correctivo, lo que ha afectado el rendimiento de la moneda local. En Estados Unidos, los últimos reportes del mercado laboral mostraron que los empleadores anunciaron 72.821 recortes de empleo en septiembre de 2024, ligeramente por debajo de los 75.891 de agosto, pero un 53% más que en el mismo mes del año anterior. La tecnología, la atención médica y el entretenimiento/ocio lideraron estos recortes. En términos trimestrales, las empresas anunciaron 174.597 despidos durante el tercer trimestre, un 16% menos que en el segundo, pero un 19% más que en el mismo período de 2023. Estos datos sugieren que el mercado laboral podría estar llegando a un punto de inflexión, lo que añade una capa de incertidumbre a la recuperación económica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de estos recortes, la apreciación del dólar ha sido impulsada por las expectativas de los datos de empleo de EE.UU., incluidos los informes ADP y las nóminas no agrícolas (NFP) que se publicarán mañana. Si bien el mercado laboral ha mostrado fortaleza, con indicios de expansión, el aumento en los recortes de empleo pone en duda la sostenibilidad de esta recuperación. Según Andrew Challenger de Challenger, Gray & Christmas, Inc., "el mercado laboral podría estancarse o endurecerse" en los próximos meses, a medida que las tasas de interés y los costos para los empleadores comiencen a influir en la economía. Hoy también se publicaron las solicitudes de beneficios por desempleo, y más tarde se revelará el índice PMI del sector servicios de EE.UU., con una proyección de un leve retroceso. Si no se presentan sorpresas, podríamos ver una corrección en la paridad hacia los $907 pesos en el corto plazo. Sin embargo, si los datos económicos se alejan de las expectativas, el tipo de cambio podría continuar su tendencia alcista, alcanzando $920 pesos por dólar. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "