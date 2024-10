Apertura USDCLP 04.09.2024

El Dólar Internacional y el Cobre Mantienen Caídas por Datos Económicos Mixtos El dólar internacional inicia la jornada con una caída cercana al 0.06%, afectado por los recientes datos del ISM en Estados Unidos. Este informe reveló que, por séptima vez consecutiva, el índice se mantiene en zonas de contracción, lo que ha generado preocupaciones sobre una posible recesión en la primera economía mundial. Además, el mercado está expectante ante la publicación de los datos de las encuestas JOLTS hoy, que servirán como preludio para los esperados datos del NFP el viernes, clave para medir la salud del mercado laboral estadounidense. Por su parte, el cobre también se encuentra en una jornada bajista, con una caída cercana al 0.3%, arrastrado por los malos resultados del PMI de la industria en China. El dato se situó en 51.6 puntos, ligeramente por debajo de las expectativas de 52.1 puntos, aunque todavía en zona de expansión. Sin embargo, el mercado sigue preocupado por la baja demanda en el gigante asiático, lo que ha impactado el precio del metal rojo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones para el USDCLP En este escenario, se espera que el tipo de cambio fluctúe entre los $917 y los $936 pesos por dólar. Si los datos de la encuesta JOLTS en Estados Unidos muestran un debilitamiento del empleo, podríamos ver una caída del dólar hacia los $917 pesos. En caso contrario, si el empleo continúa mostrando fortaleza, el tipo de cambio podría acercarse a los $939 pesos por dólar. USDCLP Fuente: xStation 5

