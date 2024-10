APERTURA USDCLP 08.10.2024

Después de alcanzar los 927 pesos por dólar en la sesión de ayer, el par de divisas comienza hoy cotizando a 931, mostrando un aumento en su valor. Este salto se debe principalmente a la caída del cobre, que ha bajado cerca de un 2,4%. Además, se espera que los estímulos financieros en China se reduzcan, lo que también provocó que las principales bolsas chinas abrieran con caídas superiores al 9%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, en Estados Unidos, se están esperando comentarios de miembros de la Fed y la balanza de comercio exterior de agosto. Se prevé que esta se mantenga negativa en 70,5 mil millones de dólares, aunque sería una reducción menor respecto al dato anterior. Si los resultados son más negativos de lo esperado, podríamos ver una depreciación del dólar, ya que el país estaría importando más de lo que exporta, aumentando la demanda de divisas extranjeras. Si los datos se mantienen dentro de lo esperado y los comentarios de los miembros del FOMC sugieren una reducción de las tasas de interés para la próxima reunión el 7 de noviembre, es probable que el tipo de cambio continúe su tendencia al alza, buscando alcanzar entre 935 y 940 pesos por dólar. GRÁFICO USDCLP Fuente: xStation5. Tras alcanzar un mínimo de 890, el par USDCLP ha experimentado un giro alcista, superando el retroceso del 61.8% de Fibonacci y consolidándose por encima del soporte clave en los 930. Si el precio logra mantener esta ruptura, podría extenderse hacia la próxima zona de resistencia en los 939, correspondiente al 78.6% del retroceso de Fibonacci. No obstante, una pérdida del nivel de los 930 podría llevar al par a buscar el nivel de 921.

