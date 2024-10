Apertura USDCLP 12.09.2024

Dólar internacional en jornada plana mientras el cobre muestra una recuperación El dólar internacional se encuentra en una jornada prácticamente plana, con caídas cercanas al 0.01% mientras el mercado espera la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) en Estados Unidos. Este dato es clave, ya que se proyecta un descenso respecto al 2.2% anterior, ubicándose en 1.8%, lo que podría consolidar la percepción de que la Reserva Federal (FED) está cumpliendo con su objetivo de controlar la inflación. De confirmarse una caída, se fortalecerían las expectativas de un posible recorte de tasas en el corto plazo, mientras que un dato superior podría complicar el panorama. Por su parte, el cobre muestra un notable repunte con alzas cercanas al 1.30%, impulsado por la noticia de que CODELCO ha llegado a un acuerdo con sus trabajadores de la planta El Teniente, lo que evitó una paralización que habría afectado significativamente la producción. Este acuerdo ha calmado los ánimos en el mercado y ha dado un impulso adicional al metal rojo, clave para la economía chilena. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones para el tipo de cambio USD/CLP: Durante la jornada, se espera que el tipo de cambio fluctúe entre los $930 y $939 pesos por dólar. Si los datos del IPP en EE.UU. muestran una desaceleración en la inflación al productor, el dólar podría debilitarse, llevando el tipo de cambio más cerca de los $934. Sin embargo, si el IPP supera las expectativas, podríamos ver un dólar más fuerte, acercándose a los $939 pesos por dólar. Fuente: xStation 5

