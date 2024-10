Apertura USDCLP 13.09.2024

Apertura del tipo de cambio mantiene tendencia bajista impulsada por la fortaleza del cobre y debilidad del dólar El tipo de cambio local apunta a una apertura que continúa con las caídas observadas a lo largo de la semana, motivadas principalmente por un cobre que ha mostrado fortaleza y un dólar index que sigue presentando retrocesos. Tras los últimos datos económicos recibidos desde Estados Unidos, el mercado está valorando positivamente los descuentos de tasa por parte de la Reserva Federal, lo que ha impulsado fuertes alzas en las bolsas estadounidenses durante esta semana. En consecuencia, el dólar index ha caído a su nivel más bajo en lo que va del mes. Hoy, la atención está puesta en los índices de importación y exportación en Estados Unidos, que proporcionarán nuevas pistas sobre la salud de la economía del gigante norteamericano, lo que a su vez podría generar volatilidad en el dólar. Si continúa el debilitamiento del dólar, podríamos ver al tipo de cambio local buscando mínimos anteriores situados en los $920 pesos por dólar, con un piso clave en los $927 pesos. Por otro lado, si el dólar recupera fortaleza, el tipo de cambio podría retomar niveles en torno a los $940, especialmente si se revierten las caídas actuales, que a esta hora alcanzan un descenso del 0,6%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "