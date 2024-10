Apertura USDCLP 14.10.2024

Dólar Internacional: Continúa su Tendencia Alcista y Desafía a los Mercados El dólar internacional inició la semana manteniendo su directriz alcista, la cual ha sostenido desde el pasado 29 de septiembre. Durante este período, la divisa ha acumulado una apreciación superior al 3%, lo que refuerza su papel dominante en los mercados globales. Expectativas sobre la Reserva Federal Los inversores se mantendrán atentos a las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal a lo largo de la semana, en busca de pistas sobre posibles movimientos futuros en la política monetaria de Estados Unidos. Además, el dato de Ventas Minoristas proporcionará información clave para evaluar la fortaleza del consumo, un componente fundamental en la trayectoria de la economía estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los elementos que los mercados estarán vigilando incluyen: Postura de la FED : Discursos que podrían ofrecer una visión más clara sobre la dirección de las tasas de interés.

Datos macroeconómicos: Especialmente aquellos relacionados con el consumo y la inflación, que podrían influir en las decisiones futuras de política m El índice del dólar estadounidense (USDIDX) muestra una ruptura clara del canal descendente, impulsando un movimiento alcista hacia la resistencia clave en 103.09. El soporte anterior en 101.81 ahora podría actuar como un nivel de soporte dinámico. La próxima resistencia importante está en 104.52, pero si no logra romper 103.09, podría corregir hacia abajo. El MACD respalda el impulso positivo actual, pero muestra signos de posible agotamiento a corto plazo. Fuente: xStation 5 Decepción en China y su Impacto en el Mercado del Cobre Mientras tanto, en el mercado asiático, las esperanzas puestas en nuevas medidas de estímulo por parte del gobierno chino se han enfriado. Durante una conferencia el pasado sábado, las autoridades chinas no ofrecieron detalles concretos sobre nuevos paquetes de estímulo, lo que ha generado decepción entre los inversores. Esta incertidumbre ha impactado a la bolsa china, que ha mostrado signos de desaceleración tras las subidas aceleradas de semanas anteriores. El sentimiento de decepción en China, sumado a la fortaleza del dólar, ha ejercido presión sobre el precio del cobre, que tras un intento de recuperación la semana pasada, hoy ha retrocedido un 1.2%. El metal busca alcanzar nuevamente los mínimos del mes, lo que refleja el enfriamiento de la demanda en uno de los mayores consumidores de materias primas del mundo. Efecto en el Tipo de Cambio La combinación de estos factores ha impulsado al tipo de cambio en los mercados emergentes, con el dólar cotizando al alza, acercándose a los $930 frente al peso chileno, en comparación con su cierre del viernes. Si la tendencia alcista continúa, no sería sorprendente ver al tipo de cambio apuntar hacia los $951, un nivel no visto desde principios de septiembre. USDCLP y correlación con COPPER Fuente: xStation 5 Puntos clave a seguir: Declaraciones de la Reserva Federal y su posible impacto en la fortaleza del dólar.

Desempeño de las Ventas Minoristas de EE.UU., que podrían modificar expectativas de política monetaria.

Evolución de la política económica en China y su efecto en los precios de las materias primas, especialmente el cobre.

