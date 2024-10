Apertura USDCLP 16.10.2024

El dólar sube impulsado por decepcionantes resultados empresariales en EE.UU., mientras el cobre espera estímulos en China El dólar internacional ha registrado una jornada alcista, con un incremento cercano al 0,08%, impulsado por resultados empresariales peores de lo esperado en Estados Unidos. En particular, las empresas tecnológicas han mostrado una debilidad en sus proyecciones anuales, especialmente en el sector de chips, lo que ha arrastrado a la bolsa a la baja, impulsando la demanda por dólares como activo refugio. Factores que impulsan el dólar: Resultados empresariales por debajo de lo esperado: Varias empresas tecnológicas han reportado menores ganancias, lo que refleja una posible desaceleración en la demanda de productos como los semiconductores. Perspectivas de la política monetaria de la FED: Los comentarios de los representantes de la Reserva Federal serán clave para determinar si se mantendrán agresivos en su política de tasas o si podrían moderarse en respuesta a la debilidad económica. En este contexto, el dólar podría moverse hacia los $945 pesos por dólar si los datos empresariales siguen siendo decepcionantes y los comentarios de la FED se mantienen firmes. Por el contrario, si se detecta una postura más moderada de la FED y las empresas empiezan a mostrar mejores resultados, el dólar podría retroceder hacia los $940 pesos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cobre al alza: expectativas en torno a China El cobre, por su parte, también muestra una jornada positiva, con un aumento del 1,02%, impulsado por la especulación en torno a los esperados estímulos económicos de China. El mercado anticipa anuncios que podrían ayudar a reactivar la segunda mayor economía del mundo y, con ello, aumentar la demanda de cobre, un recurso clave para su infraestructura y manufactura. Claves para el comportamiento del cobre: Estímulos económicos de China: Los inversores están a la espera de las medidas que podrían ser anunciadas mañana, lo que genera expectativas sobre una posible recuperación en la demanda de metales. Demanda global de cobre: La capacidad de China para reactivar su economía será crucial para que el cobre mantenga su tendencia alcista. La pregunta central es si China logrará repuntar y alcanzar los niveles de demanda esperados por el mercado, lo que sería un factor decisivo para sostener el aumento en los precios del cobre. USDCLP Fuente: xStation 5

