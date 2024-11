Apertura USDCLP 18.11.2024

PIB Chileno Supera Previsiones e Impulsa Apreciación del Peso El peso chileno se ha apreciado hasta niveles cercanos a 978 frente al dólar tras la publicación del PIB de Chile, que superó las previsiones del mercado. Este dato económico positivo impulsó la confianza en la economía nacional, contrarrestando parcialmente la tendencia global de fortaleza del dólar, que ha mantenido máximos anuales en los mercados internacionales. Contexto Internacional: Fortaleza del Dólar y Factores Relevantes El dólar internacional comenzó la semana con niveles cercanos a los máximos del año, impulsado por una serie de datos económicos sólidos en EE. UU. y declaraciones recientes de miembros de la Reserva Federal, incluyendo al presidente Jerome Powell. Entre los factores que sostienen este rally del dólar se encuentran: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas de políticas económicas en EE. UU. : La expectativa de un segundo mandato de Donald Trump, en el cual se anticipan recortes de impuestos y la posible imposición de nuevos aranceles a importaciones.

: La expectativa de un segundo mandato de Donald Trump, en el cual se anticipan recortes de impuestos y la posible imposición de nuevos aranceles a importaciones. Control republicano en el Congreso: La mayoría republicana tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes podría facilitar la implementación de estas políticas. Esta semana, el mercado estará atento a las declaraciones de miembros de la Fed, como Goolsbie, Bowman y Cook, aunque el foco principal estará en los índices PMI de servicios y manufactura de EE. UU., que se publicarán el viernes y que podrían ofrecer más señales sobre la fortaleza de la economía estadounidense. Mercados de Materias Primas: Rebote del Cobre El cobre, uno de los principales productos de exportación de Chile, muestra un rebote desde los mínimos de la semana pasada, acumulando una leve alza de 0,22% en la jornada. Este movimiento podría estar influenciado por señales de una posible reactivación económica en China, aunque persisten dudas sobre la real demanda de materias primas por parte del gigante asiático, manteniendo la cautela entre los inversores. Impacto en el Tipo de Cambio USDCLP En el ámbito local, la apreciación del peso hacia 978 refleja el optimismo tras el crecimiento superior al esperado del PIB de Chile. A continuación, los factores claves para el tipo de cambio USDCLP: Positivo impulso del PIB chileno : El crecimiento económico mejor al previsto brinda soporte al peso y contrarresta parcialmente la presión del dólar global.

: El crecimiento económico mejor al previsto brinda soporte al peso y contrarresta parcialmente la presión del dólar global. Posible respaldo del cobre : Si el cobre mantiene su recuperación y los mercados se tornan más optimistas sobre la demanda china, el peso chileno podría buscar soportes más bajos, acercándose a los 965 .

: Si el cobre mantiene su recuperación y los mercados se tornan más optimistas sobre la demanda china, el peso chileno podría buscar soportes más bajos, acercándose a los . Riesgos de apreciación del dólar: Si la fortaleza del dólar a nivel global persiste, no se descarta una nueva subida del USDCLP hacia máximos anuales, superando los 990. Este escenario estará condicionado a los movimientos en los mercados de materias primas y a la evolución de las políticas económicas en EE. UU., junto con el potencial impacto de los próximos datos de la Reserva Federal. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

