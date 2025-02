Apertura USDCLP 29.08.2024

Apertura al Alza en el Tipo de Cambio Local Impulsada por Resultados Mixtos de Nvidia El tipo de cambio en Chile ha comenzado la jornada con una leve tendencia al alza, superando ya la marca de los 910 pesos por dólar americano. Este movimiento se debe a la reciente debilidad en la renta variable estadounidense, influenciada por los resultados de Nvidia (NVDA). A pesar de que las ganancias superaron las expectativas del mercado, la falta de un factor sorpresa en las previsiones no logró encantar a los inversionistas, llevando a la acción de la empresa de microchips a registrar caídas de hasta 8% durante la sesión post mercado. En la pre-apertura de hoy, esas pérdidas se han moderado a aproximadamente 2%, impactando negativamente al Nasdaq y fortaleciendo al dólar index. El dólar index ha sido el principal motor de las leves alzas observadas en el tipo de cambio antes de la apertura del mercado local. Para el día de hoy, se anticipa que la volatilidad seguirá concentrada en el dólar index, especialmente en respuesta a la publicación de los datos de Producto Interno Bruto (PIB) en Estados Unidos. Dependiendo de estos resultados, el tipo de cambio podría continuar su tendencia bajista y acercarse a los 900 pesos por dólar, o podría revertir las caídas recientes y dirigirse hacia niveles cercanos a los 920 pesos, superando primero niveles clave situados en los 915 pesos por dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Análisis técnico El USDCLP mantiene las perspectivas de continuación de un movimiento bajista, sin embargo el precio podría probar la zona de los 917 y los 926 antes de continuar la tendencia, actualmente el precio mantiene un objetivo de amplitud técnica que se proyecta hacia los 858 en el mediano plazo. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "