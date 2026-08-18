Apple desafía la caída del Nasdaq: ¿cobertura anti-IA?

Las acciones de Apple crecen cerca de un 1,5% pese a la profundización de la caída del índice Nasdaq 100 (-1,4%). La acción se beneficia de la recién anunciada resolución de la disputa de la compañía con la Comisión Europea, así como de las salidas de capital de sectores centrados en la IA en medio de crecientes temores por la deuda y la inflación.

La compañía anunció modificaciones a sus condiciones para desarrolladores en la Unión Europea con el objetivo de resolver una disputa antimonopolio en curso bajo la Ley de Mercados Digitales, tras una multa previa de 500 millones de euros. A partir del 1 de octubre, las actualizaciones unifican las condiciones para desarrolladores bajo un único marco, ajustan las tasas de comisión e introducen salvaguardas que impiden que las aplicaciones redirijan a usuarios menores de 13 años fuera de la App Store para realizar pagos externos.

Los cambios responden a las exigencias regulatorias de la UE que obligan a las plataformas a permitir la distribución alternativa de aplicaciones y a facilitar sin restricciones que los clientes sean dirigidos hacia opciones de compra de terceros. La Comisión Europea acogió favorablemente los ajustes y planea supervisar su implementación, ayudando a Apple a evitar posibles sanciones por incumplimiento de hasta el 10% de sus ingresos anuales a nivel mundial.

Análisis técnico: Apple (D1)

Las acciones de Apple están protagonizando una recuperación sostenida tras encontrar un soporte sólido en la zona de demanda destacada, cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% (US$300). Este nivel se mantuvo firme después del retroceso posterior a la publicación de resultados, provocado por las preocupaciones en torno a una menor demanda en China.

De manera crucial, el precio continúa mostrando resiliencia por encima de la EMA de 100 días (US$298,53), manteniendo intacta la principal tendencia alcista. Actualmente, al superar el retroceso del 50,0% (US$309,11) y la EMA10 (US$309,06), Apple se aproxima a una prueba inmediata de la EMA de 30 días (US$312,15). Una ruptura clara por encima de este obstáculo dinámico podría despejar el camino hacia los US$317,46 (retroceso de Fibonacci del 38,2%).

Fuente:Xstation

¿Sigue siendo Apple una estrategia "anti-IA" válida?

El alza de hoy en las acciones de Apple también pone en relieve su creciente papel como cobertura frente a la estrategia más amplia vinculada a la IA. La acción cotiza en terreno positivo mientras los gigantes de semiconductores y memorias vuelven a enfrentar presión por una menor tolerancia al riesgo (Nvidia: -2,3%, ASML: -4,6%, SK Hynix: -8,3%, SanDisk: -8,6%), a medida que el aumento de los rendimientos de los bonos comprime las primas de riesgo del sector tecnológico.

Esta divergencia comenzó a hacerse evidente durante la liquidación de acciones vinculadas a la IA previa a la reunión del FOMC. En lugar de comprometer enormes inversiones de capital en infraestructura informática propia, Apple ha optado por asociaciones estratégicas, llevando su correlación con el sector de semiconductores a terreno negativo.

Sin embargo, este posicionamiento implica ciertas contrapartidas. El fuerte aumento de la demanda impulsada por la IA ha elevado los costos de los componentes de memoria, amenazando los márgenes del negocio de hardware antes de importantes lanzamientos de productos. Además, al cotizar a 32 veces sus beneficios futuros, en un contexto de moderación del crecimiento de las ventas, Apple enfrenta un mayor escrutinio sobre su valoración y una serie de rebajas de recomendación por parte de analistas.

Aun así, los alcistas sostienen que el sólido balance de Apple, sus agresivas recompras de acciones y su desacoplamiento del ciclo de los chips la convierten en un refugio defensivo atractivo cada vez que se enfría el sentimiento en torno al fuerte gasto en infraestructura de IA.

Rentabilidad en lo que va del año de Apple y los futuros del Nasdaq 100. Ambos divergieron significativamente en julio, revelando la capacidad de Apple como cobertura anti-IA. Fuente: XTB Research.