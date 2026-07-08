Apple prueba chips de memoria chinos

Las últimas semanas han traído un flujo constante de noticias positivas para el sector tecnológico chino. Entre finales de junio y principios de julio, los inversores ya seguían muy de cerca las informaciones que apuntaban a que los modelos chinos de inteligencia artificial están empezando a igualar a sus homólogos estadounidenses en varias áreas clave. Apenas unos días después, se supo que DeepSeek está desarrollando su propio chip de inteligencia artificial, otro paso más para reducir la dependencia de China de los proveedores extranjeros de tecnología. Ahora, otra pieza importante se ha sumado al rompecabezas. Según recientes informaciones de los medios, Apple ha comenzado a probar chips de memoria DRAM fabricados por el fabricante chino ChangXin Memory Technologies, más conocido como CXMT, que podrían acabar utilizándose en dispositivos comercializados en el mercado chino.

Por el momento, este movimiento no significa que Apple haya firmado un acuerdo de suministro ni que se esté preparando para la producción en masa. La evaluación de nuevos componentes forma parte habitual del proceso de homologación de proveedores. No obstante, la decisión de Apple de evaluar una tecnología desarrollada por un fabricante chino de memorias tiene una importante carga simbólica. Hace apenas unos años, CXMT era considerada una empresa que intentaba ponerse al nivel de los principales fabricantes mundiales de memorias. Hoy, sus productos están siendo evaluados por una de las mayores compañías de electrónica de consumo del mundo.

Este avance no es fruto de la casualidad. El mercado mundial de memorias DRAM ha estado dominado durante mucho tiempo por Samsung, SK Hynix y Micron, lo que ha dificultado enormemente que nuevos actores logren hacerse un hueco en la cadena de suministro global. El éxito exige no solo capacidades avanzadas de fabricación, sino también la capacidad de cumplir con estrictos estándares de calidad, fiabilidad y rendimiento. Las pruebas que está llevando a cabo Apple sugieren que los fabricantes chinos de memorias están reduciendo gradualmente la brecha tecnológica que los separa de los líderes consolidados del sector.

El momento también es especialmente relevante. A medida que la inteligencia artificial continúa expandiéndose, la memoria de semiconductores se ha convertido en uno de los componentes más críticos para el funcionamiento de los smartphones modernos, los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial. Como consecuencia, los semiconductores han vuelto a situarse en el centro de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Esta es precisamente la razón por la que Pekín lleva años invirtiendo no solo en procesadores de desarrollo nacional, sino también en chips de memoria, software y todos los demás componentes necesarios para construir un ecosistema tecnológico autosuficiente. Las informaciones sobre CXMT encajan perfectamente en esta estrategia más amplia. DeepSeek está desarrollando su propio acelerador para inteligencia artificial, Huawei continúa ampliando su gama de procesadores Ascend y un número cada vez mayor de empresas chinas está sustituyendo tecnologías extranjeras por alternativas nacionales. En conjunto, estos esfuerzos tienen como objetivo reducir la dependencia de proveedores extranjeros y reforzar la capacidad de China para resistir los controles a la exportación y las sanciones tecnológicas impuestas por Estados Unidos.

Apple no ha confirmado que los chips de memoria de CXMT vayan a utilizarse en productos comerciales, y es posible que la empresa aún esté lejos de convertirse en un proveedor oficial. Aun así, la decisión de iniciar las pruebas ya es significativa por sí misma. Sugiere que las compañías chinas de semiconductores han dejado de ser vistas únicamente como alternativas para el mercado nacional y están emergiendo cada vez más como actores creíbles dentro de la industria mundial de los semiconductores. Si esta tendencia continúa, podría convertirse en uno de los cambios más importantes que definirán el futuro del sector tecnológico global.

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Fuente: xStation5