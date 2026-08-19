Las acciones de Heidelberger caen tras sus resultados 

Las bolsas europeas intentan estabilizarse tras la fuerte oleada de ventas del martes, pero todavía hay pocas señales de una recuperación convincente. El Stoxx Europe 600 se mantiene cerca de mínimos de dos semanas, mientras que el Euro Stoxx 50 cotiza prácticamente plano, a medida que los inversores asimilan la subida simultánea de las rentabilidades de los bonos, los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en el golfo Pérsico. El principal problema para la renta variable es sencillo: unos tipos de interés libres de riesgo más altos elevan el coste del capital y hacen que las acciones resulten menos atractivas frente a los bonos. Al mismo tiempo, las preocupaciones por la inflación están reapareciendo, mientras los mercados descuentan cada vez más una subida de tipos del BCE ya en septiembre.

El Stoxx Europe 600 apenas registra cambios y se mantiene cerca de mínimos de dos semanas tras sufrir su mayor caída en una sola sesión en casi un mes. El Dax 40 cae alrededor de un 0,2 %, el CAC 40 sube un 0,2 %, mientras que el FTSE 100 y el IBEX 35 se mantienen prácticamente planos. La rentabilidad del bono alemán a 10 años (Bund) ha subido hasta el 3,22 %, su nivel más alto desde mayo de 2011, aumentando la presión sobre las valoraciones de las acciones.

Los sectores sensibles al crecimiento, como tecnología, software e inmobiliario, siguen siendo especialmente vulnerables al aumento de las tasas de descuento.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, subrayó que una inflación de la zona euro cercana al 3 % continúa claramente por encima del objetivo del 2 %, mientras que unos precios energéticos más elevados podrían reavivar las presiones inflacionistas. Los mercados monetarios descuentan ahora casi por completo una subida de 25 puntos básicos de los tipos del BCE en septiembre, un cambio importante respecto a las expectativas anteriores de una pausa prolongada.

La atención de los inversores está centrada en los comentarios de Christine Lagarde y en las actas de la reunión de la Fed de julio, dos factores que podrían influir en el próximo movimiento de los bonos, las divisas y las acciones.

Los futuros de Wall Street cotizan ligeramente a la baja, mientras que los futuros del crudo Brent han superado los 92 dólares por barril. El crudo Brent se mantiene cerca de máximos de tres semanas, mientras que las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz continúan respaldando la prima de riesgo energética.

Cotización del Euro Stoxx 50

Fuente: xStation5

La sesión de hoy en el Euro Stoxx 50 está mostrando una clara rotación sectorial, en lugar de un movimiento uniforme de apetito o aversión al riesgo. Por el lado positivo, destacan los valores de consumo e industriales, liderados por Hermès (+1,5 %), lo que puede interpretarse como un regreso del capital hacia marcas de alta calidad después de la debilidad anterior, aunque la compañía sigue cotizando a múltiplos exigentes, como un PER de alrededor de 36 veces. L’Oréal (+1 %) también avanza, pero en este caso el mercado también está pagando claramente una prima por su perfil defensivo y la estabilidad de sus beneficios, más que por una valoración barata. TotalEnergies (+1,04 %) presenta una situación fundamentalmente diferente: con un PER de 12,8 veces y una rentabilidad acumulada en el año muy sólida, los inversores siguen premiando la exposición al sector energético, especialmente en un entorno de precios del petróleo elevados.

En el lado negativo, Infineon es el valor con peor comportamiento (-2,2 %), aunque la acción todavía acumula una subida cercana al 50 % en lo que va de año. Esto apunta más a una recogida de beneficios y a la presión sobre un segmento de semiconductores caro que a un cambio claro en la perspectiva a largo plazo. La debilidad generalizada de bancos y aseguradoras —BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA y Santander— muestra que el mercado se está volviendo más prudente con el sector financiero después de su fuerte comportamiento este año. Rheinmetall también resulta destacable: cae alrededor de un 0,66 % en la sesión, aunque todavía acumula una subida superior al 20 % en un mes; con un PER de aproximadamente 77 veces, sigue siendo una de las valoraciones más exigentes del índice.

En conjunto, el mercado no está rechazando de forma generalizada la renta variable europea, pero sí se está volviendo cada vez más selectivo en función de la calidad del balance, la sostenibilidad del crecimiento y las valoraciones.

La renta variable europea sigue bajo presión por las rentabilidades de los bonos

El principal lastre para la renta variable europea sigue siendo el fuerte aumento de las rentabilidades de los bonos. La rentabilidad del Bund alemán a 10 años ha subido hasta el 3,22 %, su nivel más alto desde 2011, mientras que la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años ha superado el 5,30 %.

Esto eleva directamente la tasa de descuento aplicada a los flujos de caja futuros, lo que significa que las empresas con elevadas expectativas de crecimiento y cuyos beneficios se esperan más adelante en el tiempo son las más perjudicadas. Al mismo tiempo, los bonos se están volviendo cada vez más competitivos frente a las acciones, especialmente cuando la prima de riesgo de la renta variable empieza a parecer menos atractiva.

El petróleo vuelve a complicar la tarea del BCE

La energía es el segundo factor clave. El Brent se mantiene cerca de los 91,50 dólares por barril, mientras que las tensiones en el golfo Pérsico y las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz aumentan el riesgo de nuevas subidas de los precios del crudo.

Esto resulta especialmente incómodo para el BCE, ya que la inflación de la zona euro continúa alrededor del 3 %. Philip Lane señaló que este nivel sigue siendo demasiado elevado en relación con el objetivo del 2 %, mientras que un petróleo más caro podría volver a incrementar las presiones inflacionistas.

Como consecuencia, el mercado ha modificado claramente sus expectativas sobre la política monetaria. En lugar de asumir un periodo prolongado de tipos sin cambios, los inversores descuentan ahora casi por completo una subida de 25 puntos básicos en la reunión del BCE de septiembre.

Lagarde y las actas de la Fed son las claves de hoy

El próximo catalizador para los mercados podría llegar de la mano de los comentarios de Christine Lagarde. Los inversores buscarán pistas sobre si el BCE se está preparando realmente para otra subida de tipos, a pesar del debilitamiento del impulso económico.

Al mismo tiempo, se publicarán las actas de la reunión de la Fed de julio. Los mercados se centrarán en hasta qué punto los miembros del FOMC estaban preocupados por el deterioro de las condiciones del mercado laboral incluso antes de la reciente subida de las rentabilidades de los bonos a largo plazo.

Por tanto, el escenario para la renta variable europea sigue siendo tenso: unas rentabilidades más elevadas están limitando las valoraciones, el petróleo está aumentando el riesgo inflacionista y los bancos centrales podrían verse obligados a mantener una postura más restrictiva de lo que los mercados esperaban hasta hace poco. Por ahora, la estabilización de hoy parece más una pausa en las ventas que el comienzo de una recuperación convincente.

El Dax 40, bajo presión por las elevadas rentabilidades de los bonos

La oleada de ventas en el mercado global de bonos se ha ralentizado algo, pero su impacto sobre la renta variable europea sigue siendo visible. El DAX abrió el miércoles en torno a los 26.140 puntos, prácticamente sin cambios, aunque las elevadas rentabilidades de los bonos continúan siendo una importante limitación para las valoraciones.

El martes, las rentabilidades de algunos de los principales bonos soberanos de Estados Unidos, Alemania y Japón alcanzaron máximos de varios años, impulsadas por las preocupaciones sobre la inflación, los elevados precios del petróleo y el aumento de la carga de la deuda en las principales economías. Un entorno así no tiene por qué provocar necesariamente una salida generalizada de la renta variable, pero sí limita la disposición de los inversores a pagar múltiplos elevados por activos de mayor riesgo.

La presión también es visible a nivel de valores individuales, con las acciones de Heidelberger Druck cayendo alrededor de un 5,5 % después de presentar un trimestre débil, en el que la pérdida neta de la compañía se amplió hasta los 32 millones de euros, frente a los 11 millones del mismo periodo del año anterior, en parte debido a la finalización de un programa de subvenciones en Italia.

Fuente: xStation5

Las acciones de Heidelberger caen tras sus resultados

Heidelberger Druckmaschinen presentó un primer trimestre claramente más débil desde el punto de vista operativo. Las ventas cayeron un 13 %, hasta los 404 millones de euros, frente a los 466 millones del año anterior, mientras que el EBITDA ajustado se redujo hasta apenas 1 millón de euros, desde los 20 millones anteriores. Esto se tradujo en un margen del 0,2 %, frente al 4,4 % de un año antes.

El principal problema fue la menor actividad, especialmente en Print & Packaging Equipment, tras la finalización del programa de subvenciones de Italia, que, según la compañía, supuso una reducción de más de 60 millones de euros en los pedidos. Aun así, el panorama no es uniformemente negativo: la cartera de pedidos aumentó hasta los 762 millones de euros, frente a los 639 millones al inicio del ejercicio fiscal, mejorando la visibilidad para los próximos trimestres. La dirección mantuvo sus previsiones para 2026/2027 y sigue esperando unas ventas relativamente estables y una mejora significativa del margen EBITDA.

Los márgenes se vieron afectados por el volumen, no por un deterioro del modelo de negocio

La conclusión más importante es que el deterioro de la rentabilidad se debió principalmente a la reducción de los volúmenes, más que a un deterioro estructural de los márgenes de los productos. De hecho, la compañía señaló que los márgenes relativos habían mejorado gracias a unos precios más elevados, las devoluciones de aranceles y una combinación de productos más favorable.

Heidelberg también continúa aplicando medidas de reducción de costes: la plantilla disminuyó un 2 % interanual, hasta los 9.019 empleados, mientras que los costes de personal descendieron hasta los 196 millones de euros, frente a los 208 millones anteriores.

Por regiones, EMEA fue la zona más débil, con una caída del 16 % en la entrada de pedidos y del 23 % en las ventas. Asia-Pacífico tuvo un comportamiento mucho mejor, con un aumento del 17 % en los pedidos y del 3 % en las ventas, impulsado principalmente por China. Esto sugiere que la debilidad del primer trimestre estuvo concentrada geográficamente y se debió en parte a efectos puntuales, más que a un desplome generalizado de la demanda mundial.

El flujo de caja sigue siendo el principal riesgo

El peor resultado operativo tuvo un impacto evidente sobre la generación de caja. El flujo de caja libre fue negativo en 77 millones de euros, frente a los 68 millones negativos del año anterior, mientras que el flujo de caja operativo cayó hasta los 55 millones de euros negativos. La compañía cerró el trimestre con una pérdida neta de 32 millones de euros, frente a una pérdida de 11 millones un año antes.

El balance también se deterioró. La posición financiera neta pasó de 39 millones de euros de caja neta a 39 millones de euros de deuda neta, mientras que el ratio de fondos propios descendió hasta el 24,3 %, frente al 27,2 % anterior.

No obstante, Heidelberg todavía dispone de un colchón de liquidez significativo: quedan 298 millones de euros sin disponer de su línea de crédito renovable de 436 millones. La dirección espera que las salidas de caja se moderen en los próximos trimestres, aunque sigue previendo un flujo de caja libre negativo para el conjunto del ejercicio debido a las inversiones previstas.

La estrategia de Heidelberg sigue orientada a mejorar la calidad del negocio

Heidelberg no está modificando su dirección estratégica a pesar del débil comienzo del año. Las adquisiciones de Manroland Sheetfed y POLAR tienen como objetivo aumentar el peso de los ingresos recurrentes procedentes de servicios y repuestos y reforzar la posición de la compañía como integrador de sistemas de producción para la industria del packaging.

Se espera que Manroland aporte ya este año una cifra de ventas de varias decenas de millones de euros, mientras que, una vez completada su integración, Heidelberg aspira a superar los 100 millones de euros de ingresos anuales estables y alcanzar entre 10 y 15 millones de euros de EBIT.

Al mismo tiempo, la compañía está ampliando su actividad más allá de la impresión tradicional hacia áreas como defensa, almacenamiento de energía y movilidad eléctrica.

En términos fundamentales, el primer trimestre fue débil, pero la cuestión clave es si la cartera de pedidos puede traducirse en una normalización de las ventas y los márgenes durante los próximos periodos. Si así fuera, los resultados actuales podrían demostrar que este trimestre ha marcado un mínimo operativo puntual. Sin embargo, si la recuperación de los volúmenes se retrasa, el flujo de caja libre negativo y el debilitamiento del balance podrían adquirir mucha más importancia a la hora de determinar la valoración de la compañía.