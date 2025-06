Applied Digital se dispara más de 50% tras acuerdo millonario con CoreWeave

El contrato con respaldo de Nvidia proyecta ingresos por USD 7.000 millones en 15 años Las acciones de Applied Digital (APLD), proveedor de infraestructura digital con foco en data centers de alto rendimiento, saltaron más de 50% durante la sesión del lunes luego de anunciar dos contratos de arrendamiento a largo plazo con CoreWeave, uno de los principales actores del sector de inteligencia artificial, respaldado por Nvidia. Según el comunicado, Applied Digital suministrará 250 megavatios (MW) de capacidad energética en su campus de Dakota del Norte, infraestructura clave para las operaciones de IA y high-performance computing (HPC) de CoreWeave. El acuerdo se extiende por 15 años y está valorado en aproximadamente USD 7.000 millones, lo que representa una fuente de ingresos recurrentes y predecibles de largo plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reacción inmediata: la acción toca máximos del año La magnitud del contrato fue interpretada por el mercado como un fuerte respaldo estratégico. La acción de APLD subió hasta los USD 10,23, acercándose a su máximo de 52 semanas de USD 10,68 registrado en noviembre de 2024. Con esta subida, el papel acumula un alza del 31,2% en lo que va de 2025. Esta reacción contrasta con eventos recientes: hace apenas dos meses, APLD cayó más de 30% tras reportar decepcionantes resultados del primer trimestre fiscal de 2025, en los que quedó expuesta su débil rentabilidad y un fuerte consumo de caja. A pesar de un crecimiento interanual del 22% en ingresos, las ventas del segmento cloud se retrajeron respecto al trimestre anterior, y la empresa anunció su intención de vender esa unidad, generando incertidumbre sobre su estrategia futura. Volatilidad extrema, pero una narrativa cambiante En los últimos 12 meses, las acciones de Applied Digital han registrado 117 movimientos mayores al 5%, lo que refleja una volatilidad fuera de lo común incluso para un valor tecnológico emergente. Sin embargo, el impacto positivo del nuevo contrato sugiere un cambio de percepción estructural: El acuerdo ofrece visibilidad financiera a 15 años , un elemento poco frecuente en el sector.

La asociación con CoreWeave , respaldada por Nvidia, coloca a APLD en el centro de la carrera por la infraestructura para IA.

Se refuerza la narrativa de crecimiento secular en data centers para cargas intensivas de IA, más allá de las turbulencias trimestrales. El reto ahora estará en la ejecución: con un entorno de tarifas incierto y dudas previas sobre su estructura de costos, la capacidad de APLD para capitalizar estos contratos sin comprometer márgenes será clave. Fuente: xStation5.

