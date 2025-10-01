ArcelorMittal se dispara más de un 5% 📈

Las acciones de ArcelorMittal (MT.NL) suben hoy un 5,4%, alcanzando el nivel más alto desde 2022 en medio de informes de que Industrial Development Corp. (IDC) de Sudáfrica está considerando una adquisición de 8.500 millones de rands (491 millones de dólares) de las operaciones de ArcelorMittal Sudáfrica después de dos años de negociaciones. ArcelorMittal sigue siendo el mayor fabricante de acero del mundo, con instalaciones en 18 países y ventas en 160. IDC es una entidad financiera estatal con el mandato de apoyar la recuperación industrial en Sudáfrica.
-
Si el acuerdo obtiene la aprobación de los reguladores, IDC planea incorporar a empresas siderúrgicas internacionales como socios, entre las que se encuentra Networth Investments.
-
En 2023, ArcelorMittal SA advirtió sobre el cierre de las plantas de Newcastle y Vereeniging, proveedores esenciales para las industrias automotriz y minera, que emplean a 3.500 personas y 100.000 proveedores.
-
Los altos costos de la energía, las deficientes conexiones ferroviarias y las importaciones baratas llevaron a Amsa al cierre. IDC considera una adquisición como una forma de estabilizar y reiniciar las operaciones.
-
IDC está lista para reembolsar los préstamos de ArcelorMittal e inyectar nuevo capital. Varios inversores ya se han puesto en contacto con IDC para proponer empresas conjuntas o cofinanciación.
Precio de la acción de ArcelorMittal
Fuente: xStation5
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "