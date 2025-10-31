Atlassian supera las previsiones de beneficios

Atlassian presentó resultados para el primer trimestre del año fiscal 2026 que superaron las expectativas de los analistas tanto en ingresos como en beneficios. Los ingresos de la compañía alcanzaron los 1.430 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21% interanual y superó el pronóstico de 1.400 millones de dólares. Los beneficios ajustados por acción se situaron en 1,04 dólares, muy por encima del consenso de 0,84 dólares. El segmento de la nube registró el mayor crecimiento, generando 998 millones de dólares en ingresos, un 26% más que el año anterior y representando aproximadamente el 70% de los ingresos totales. La adopción de las herramientas de inteligencia artificial de la compañía fue igualmente impresionante, con 3,5 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 50% con respecto al trimestre anterior, lo que posiciona a Atlassian cada vez más como una plataforma estratégica de IA para clientes empresariales.

Métricas principales de los resultados de Atlassian

Ingresos totales: 1.430 millones de USD (+21% interanual).

Beneficio por acción ajustado (BPA no GAAP): 1,04 USD (consenso: 0,84 USD).

Ingresos por servicios en la nube: 998 millones de USD (+26% interanual).

Resultados operativos no GAAP: 322,7 millones de USD.

Resultados operativos GAAP: pérdida de 96,3 millones de USD (incluidos 55,7 millones de USD en costes de reestructuración).

Previsión de ingresos para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026: entre 1.535 y 1.543 millones de USD (previsión de analistas: 1.510 millones de USD).

La compañía logró una importante recuperación operativa, pasando de una pérdida operativa de 32 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior a un ingreso operativo no GAAP de 322,7 millones de dólares. Los resultados GAAP aún mostraron una pérdida operativa de 96,3 millones de dólares, principalmente debido a 55,7 millones de dólares en costos de reestructuración. La dirección proyecta ingresos para el segundo trimestre del año fiscal 2026 entre 1.535 y 1.543 millones de dólares, superando la expectativa del mercado de 1.510 millones de dólares, y anunció un nuevo programa de recompra de acciones por 2.500 millones de dólares, continuando la autorización previa de 1.500 millones de dólares. Cabe destacar que el CEO vendió acciones por valor de 1,25 millones de dólares bajo un plan 10b5-1 preestablecido justo antes de la publicación de los resultados, lo que podría generar interrogantes, pero no altera las perspectivas a largo plazo de la compañía.

La reacción del mercado fue positiva, con un alza de las acciones de casi el 8% tras la publicación de los resultados, lo que refleja la confianza de los inversores en la estrategia de nube y el crecimiento de la IA de Atlassian. Para los inversores es crucial monitorizar la estabilidad de los ingresos por servicios en la nube, la continua adopción de herramientas de IA y el impacto del programa de recompra de acciones. Entre los riesgos clave se incluyen las pérdidas operativas continuas según los PCGA, la posible volatilidad del precio de las acciones debido a la venta de acciones por parte del director ejecutivo y la fuerte dependencia de los ingresos por servicios en la nube e IA, que podrían verse afectados por una migración empresarial más lenta o por novedades regulatorias en inteligencia artificial.

Precio de la acción de Atlassian

Fuente : Plataforma de XTB