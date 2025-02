▶️ Audio de Mercados (04.02.2025)

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados financieros están experimentando alta volatilidad debido a una combinación de factores, como la guerra comercial entre EE. UU. y China, las políticas monetarias y los resultados de las grandes empresas. La implementación de aranceles por parte de EE. UU. y las respuestas de China han generado incertidumbre, afectando tanto al dólar como a los mercados globales. A nivel corporativo, las expectativas sobre los resultados de empresas tecnológicas como Alphabet y AMD influyen en el comportamiento del S&P 500, mientras que los metales preciosos, como el oro y la plata, se están considerando refugios seguros ante la incertidumbre. Además, el mercado de criptomonedas, liderado por Bitcoin, refleja la sensibilidad a estos factores geopolíticos, mientras que los inversores siguen atentos a las decisiones de los bancos centrales y los próximos datos económicos, como las nóminas no agrícolas en EE. UU. La continua fluctuación de los mercados depende de la evolución de estos factores, lo que mantiene a los inversores en un estado de cautela. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "