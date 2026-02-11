Leer más
ÚLTIMA HORA: El índice US100 sube en medio de un informe de NFP de EE. UU. más fuerte de lo esperado

Nóminas no agrícolas en EE.UU.: 130.000 (Pronóstico: 65.000, 50.000 anteriores)

Nóminas privadas: 172.000 frente a las 68.000 previstas y las 37.000 anteriores

Tasa de desempleo: 4,3 % frente al 4,4 % previsto y el 4,4 % anterior

Ingresos promedio intermensuales: 0,4 % frente al 0,3 % previsto y el 0,3 % anterior

Ingresos promedio interanuales: 3,7 % frente al 3,7 % previsto y el 3,7 % anterior

Los índices estadounidenses suben como primera reacción a los sólidos datos del mercado laboral estadounidense. Las nóminas no agrícolas (especialmente las cifras del mercado privado) mostraron una variación del empleo mucho mayor de lo esperado y una caída inesperada de la tasa de desempleo.

 

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

 

